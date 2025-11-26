बाडमेरच्या वाळवंटी भागात SIR कामाचे मोठे आव्हान; उंटावरून घेत आहेत मतदारांचा शोध

राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाच्या विशेष मतदारयादी पुनर्निरीक्षण (SIR) मोहिमेसाठी राजस्थानच्या वाळवंटी भागात मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. राजस्थानच्या बारमेर जिल्ह्याच्या सीमावर्ती भागात असलेल्या वाळवंटातील दुर्गम गावांमध्ये आणि वस्त्यांमध्ये मतदारांना शोधण्यासाठी BLO अनेक अडचणींचा सामना करत आहेत. तसेच दुर्गम भागामुळे ही प्रक्रिया वेळखाऊ होत आहे. BLO आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी आणि त्यांना उत्साह यावा, यासाठी उपविभागीय अधिकारीही (SDM) आता प्रत्यक्ष कामासाठी वाळवंटात दाखल झाले आहे.
बाडमेरमध्ये राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाच्या विशेष मतदारयादी पुनर्निरीक्षण (SIR) मोहिमेसाठी वाळवंटी भागात मतदारांपर्यंत पोहोचणे मोठे आव्हान बनले आहे. BLO उंटांवरून दुर्गम गावे आणि वस्त्यांमध्ये मतदारांपर्यंत पोहोचत आहेत. आता, एसडीएम बद्रीनारायण विष्णोई यांनी उंटावर वैयक्तिकरित्या घरोघरी जाऊन पडताळणी करून टीमचे मनोबल वाढवले आहे.
निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेल्या वेळेत काम पूर्ण झाले आहे याची खात्री करण्यासाठी, हे साध्य करण्यासाठी, एसडीएम बद्रीनारायण विष्णोई यांनी स्वतः उंटावरून मतदारांच्या घरी प्रवास केला. या भागात BLO उंटावरून मतदारांपर्यंत पोहोचतात. गावे आणि वस्त्यांमधील अंतर जास्त असल्याने, बीएलओना कधीकधी वस्त्यांमध्ये रात्रभर राहावे लागते.
एसडीएम बद्रीनारायण विष्णोई यांच्या मते, सीमावर्ती बावरवाला गावात, त्यांनी त्यांच्या पथकासह उंटावरून सुमारे २ किलोमीटर प्रवास करून आजूबाजूच्या गावांमध्ये आणि वस्त्यांमध्ये प्रवास केला. येथे, लोकांची घरे एकमेकांपासून खूप दूर आहेत. माहितीच्या अभावामुळे, त्यांनी गावकऱ्यांना एसआयआरबद्दल माहिती दिली, त्यांच्या कागदपत्रांची प्रत्यक्ष पडताळणी केली आणि एसआयआर म्हणजे काय,याची माहिती दिली.