डिझेल वाहतूक करणार्‍या टँकरचा विचित्र अपघात, मांजरसुंब्याच्या घाटात भयंकर अग्नितांडव

सामना ऑनलाईन
|

सोलापूरहून संभाजीनगरकडे डिझेल घेवून चाललेल्या टँकरला पाठीमागून कंटेनरने धडक दिल्याने डिझेलचा टँकर पलटी झाला आणि टँकरला आग लागली. टँकरमधील डिझेल हायवेवर पसरल्याने हायवेचा आगवे झाला. भयंकर अग्नितांडव मांजरसुंब्याच्या घाटामध्ये पहाण्यास मिळाले. टँकर पूर्णपणे जळून भस्मसात झाले आहे. या भयंकर आगीच्या लोळामुळे दोन्ही बाजूने वाहतूक ठप्प झाली. दोन्ही वाहनातील चालकांनी गांभीर्य ओळखून उड्या मारून आपला जीव वाचवला.

बीडपासून अवघ्या काही कि.मी.वर असलेल्या मांजरसुंबा घाटामध्ये सायंकाळी सव्वापाचच्या सुमारास विचित्र अपघात झाला. सोलापूरहून संभाजीनगरकडे डिझेल घेवून जाणार्‍या टँकरला भरधाव कंटेनरने पाठीमागून धडक दिली. त्यात टँकर पलटी झाला आणि टँकरमध्ये असलेल्या डिझेलचा स्फोट झाला. अवघ्या काही क्षणामध्ये टँकरने पेट घेतला. टँकरमधील डिझेल कित्येक अंतरावर रस्त्यावर पांगल्या गेले. डिझेल रस्त्यावर पांगल्याने संपूर्ण रस्ताच आगमय झाला. मांजरसुंब्याच्या या घाटात आगीचे भयंकर अग्नितांडव पाहाण्यास मिळाले. रस्त्यावर आग आणि आकाशात धुराचे लोळ भयभीत घटनेमुळे धुळे-सोलापूर या राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली. आगीमुळे राष्ट्रीय महामार्गाचे तर नुकसान झालेच त्या बाजूने असणारी झाडेही होरपळून गेली तर काही जळून गेली. तासाभराने पोलिसांचे पथक घटनास्थळी पोहोचले. दोन्ही बाजूची ट्रॅफीक आणि वाहतूक पांगवून आग विझवण्याचे काम सुरू झाले. अवघ्या काही क्षणामध्ये टँकरचा अक्षरश: कोळसा झाला. या भयंकर दुर्घटनेचे गांभीर्य ओळखून दोन्ही वाहनातील चालकांनी उड्या मारून आपला जीव वाचवला.

अग्निशामक दलाची गाडीच मिळाली नाही

आगीची घटना घडल्यानंतर अर्ध्या तासाने अग्निशामक दलाला कळवण्यात आले. मात्र बीड नगर पालिकेकडे एक गाडी उपलब्ध होती. केवळ एका गाडीने परिसरात लागलेली आग विझवता येत नसल्याने गेवराई अग्निशामक दलाकडून अतिरिक्त गाड्या मागवण्यात आली. गाड्या घटनास्थळी पोहोचेपर्यंत दोन कि.मी.अंतरापर्यंत वाहतुकीची रांग लागली होती. आणि तोपर्यंत जळत असलेल्या वाहनाचा अक्षरश: कोळसा झाला होता. या आगीमध्ये एक कि.मी.अंतरापर्यंत गवतांनी आणि रस्त्याच्या कडेला असणार्‍या झाडांनी पेट घेतला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

जीडीपीनंतर वायू प्रदूषणाचेही मापदंड स्वतः केंद्र सरकारच ठरवणार, AQI वरून आदित्य ठाकरे यांचा टोला

सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्षनेतेपद जाहीर करण्याचा राजधर्म पाळत नाही, ‘हम करे सो कायदा’ पद्धतीने काम रेटण्याची फडणविसांची पद्धत; काँग्रेसची टीका

पाकड्यांचा नापाक डाव बीएसएफने उधळला, LoC वर चिनी पिस्तूलसह संशयित दहशतवाद्याला अटक

विनेश फोगाट पुन्हा कुस्तीच्या आखाड्यात उतरणार; निवृत्तीचा निर्णय मागे, 2028 मधील ऑलिम्पिक खेळण्याची इच्छा

बीडीडी चाळींच्या प्रकल्पात असा कोणता रॅट घुसला की, पूर्ण पद्धतच बदलली? सचिन अहिर यांनी सरकारला घेरले

मोदी सरकारच्या कार्यकाळात ९ लाख हिंदुस्थानींनी सोडलं नागरिकत्व, केंद्रीय मंत्र्यांनी संसदेत दिली माहिती

Census 2027- 30 लाख कर्मचारी; 11,718 कोटींचं बजेट, देशात प्रथमच डिजिलट पद्धतीने दोन टप्प्यात होणार जनगणना

वेगळ्या विदर्भाची मागणी पूर्ण होऊ शकत नाही, सरकारनं जाहीर करावं की महाराष्ट्र अखंड ठेवायचा की तुकडे पाडायचे? उद्धव ठाकरे यांचा सवाल

लाडकी बहीण योजनेत घोळ! अपात्र लाभार्थ्यांनी लाटले 165 कोटी रुपये, मंत्री अदिती तटकरेंची कबुली 