Book reading- स्वतःमध्ये आंतरिक बदल घडवण्यासाठी वाचन आहे उत्तम पर्याय! वाचनाचे आपल्या आयुष्यातील अनन्यसाधारण महत्त्व

तुम्हाला माहितीए का.. आपला मेंदू हा use it or lose it या तत्वावर काम करतो. म्हणजेच काय तर आपल्या मेंदूचा वापर हा वारंवार करण्यासाठी वाचन हे खूप गरजेचं आहे. आठवणी असोत किंवा अभ्यास काही असो त्यांचा पुनर्वापर झाला नाही, त्यांना उजाळा दिल्या गेला नाही की, ते सर्व आपल्या स्मृतीतून नष्ट होतं. म्हणूनच मेंदूला नियमित वाचनाचं खाद्य देणं खूपच गरजेचं आहे.