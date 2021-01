धक्कादायक! दिवंगत अभिनेता सुशांतसिंहच्या कुटुंबियांवर जीवघेणा हल्ला, दिवसाढवळ्या गोळीबार

बिहारमधील कायदा व सुवस्थेचे तिनतेरा वाजल्याचे वारंवार घडत असलेल्या घटनांवरून निदर्शनास येत आहे. शनिवारी बिहारच्या सहरसा जिल्ह्यात दिवसाढवळ्या शोरूम मालकावर दुचाकीवरून आलेल्या हल्लेखोरांनी गोळीबार केला. गोळीबारामध्ये शोरूम मालक आणि त्यांचा मित्र गंभीर जखमी झाला आहे. दोघांना उपचारासाठी तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. जखमी झालेले शोरूम मालक दिवंगत बॉलिवूड अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत याचे नातेवाईक असल्याचे वृत्त ‘नवभारत टाइम्स’ने दिले आहे.

वृत्तानुसार, अज्ञात हल्लेखोरांनी केलेल्या गोळीबारामध्ये शोरूम मालक राजकुमार सिंह आणि त्यांचे मित्र अमिर हसन जखमी झाले आहेत. राजकुमार सिंह यांच्या पायाला गोळी लागली असून बैजनाथपूरचे रहिवासी असलेल्या अमिर हसन यांच्या कंबरेजळव गोळी लागली आहे. दोघांवर उपचार सुरु असून हसन यांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती मिळत आहे.

शनिवारी सकाळी राजकुमार सिंह आपले मित्र अमिर हसन यांच्यासोबत दुचाकीने मधेपुरा येथे असणारे यामाहा गाड्यांचे शोरूम उघडण्यासाठी जात होते. याच दरम्यान, बैजनाथपूरच्या पुढे काही किलोमिटर अंतरावर अज्ञात हल्लेखोरांनी त्यांना ओव्हरटेक केले आणि त्यांच्यावर गोळीबार केला. यातील एक गोळी राजकुमार सिंह तर एक अमिर हसन यांना लागली. हल्ल्यानंतर हल्लेखोर घटनास्थळावरून फरार झाले.

दरम्यान, गोळीबाराची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. घटनास्थळाचा पंचनामा करून पोलिसांनी जखमींना रुग्णालयात दाखल केले. यामाहा शोरूमच्या मालकासह दोघांना गोळी लागली असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. पोलीस हल्लेखोरांचा शोध घेत असल्याची माहिती, पोलीस अधिकारी संतोष कुमार यांनी दिली.

दरम्यान, दोनच दिवसांपूर्वी भाजप प्रवक्त्यावर गोळीबाराची घटना घडली होती. भाजप प्रवक्ते अजफर शम्शी कॉलेजमध्ये लेक्चर घेण्यासाठी गेले असताना कॉलेजच्या गेटवरच त्यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला. अजफर शम्शी गोळीबारात गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

