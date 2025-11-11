Bihar Election 2025 – शेवटच्या टप्प्यात संध्याकाळी ५ पर्यंत विक्रमी ६७.१४ टक्के मतदान; निवडणुकीचा निकाल शुक्रवारी, उमेदवारांची धाकधूक वाढली

सामना ऑनलाईन
|

बिहार विधानसभा निवडणुकीत दुसऱ्या व अंतिम टप्प्याचे मतदान आज पार पडले. राज्यातील 20 जिह्यांतील 122 मतदारसंघांमध्ये मतदान झाले. निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यात बिहारच्या जनतेने विक्रमी मतदान केले. संध्याकाळी पाच वाजताच्या आकडेवारीनुसार बिहारमध्ये दुसऱ्या टप्प्यासाठी ६७.१४ टक्के इतके मतदान झाले होते. तर पहिल्या टप्प्यासाठी ६५.८ टक्के मतदान झाले आहे. बिहार निवडणुकीसाठी मतमोजणी म्हणजे निकाल शुक्रवारी लागणार आहे. यामुळे उमेदवारांची धाकधूक वाढली आहे.

बिहारमध्ये सत्ता बदल होऊन महाआघाडी जिंकणार की पुन्हा एनडीए सत्तेत येणार याची उत्सुकता वाढली. बिहार विधानसभेच्या एकूण २४३ जागा आहेत. सत्ता स्थापन करण्यासाठी म्हणजेच बहुमतासाठी १२२ जागांची आवश्यकता असणार आहे. बिहार निवडणुकीसाठी दोन टप्प्यांत मतदान झाले. आणि दोन्ही टप्प्यांत विक्रमी मतदानाची नोंद झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात ६५. ८ टक्के आणि दुसऱ्या टप्प्यात संध्याकाळी ५ पर्यंत ६७.१४ टक्के एवढे मतदान बिहारच्या इतिहासात प्रथम झाले आहे. त्यामुळे बिहारच्या जनतेने केले भरभरून मतदान कोणाच्या पारड्यात पडले आहे? याची उत्सुकता वाढली आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक विजयाचे दावे करत असले तरी शुक्रवारी काय निकाल लागतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

तुर्कीचे लष्करी मालवाहू विमान जॉर्जियामध्ये कोसळले, बचाव कार्य सुरू

Chhatrapti Sambhaji Nagar News – वडोद बाजार पोलिसांनी घडवले माणुसकीचे दर्शन

Delhi Car Blast – कोलकाता हाय अलर्टवर; हिंदुस्थान-दक्षिण आफ्रिका सामना होणार का नाही? वाचा…

supreme court

…तर संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करू! SIR बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे मत, निवडणूक आयोगाकडून मागवले उत्तर

फरिदाबादमध्ये अटक केलेल्या डॉ. शाहीनबद्दल धक्कादायक माहिती उघड, जैश-ए-मोहम्मदच्या होती संपर्कात

Delhi Blast – दिल्ली स्फोटाचा तपास NIAकडे, गृहमंत्रालयाचा निर्णय

Mumbai News – दक्षिण मुंबईत घरकाम करणाऱ्या महिलेवर ड्रायव्हरकडून अत्याचार, ब्लॅकमेल करून पैसेही उकळले!

फरीदाबादमध्ये दहशतवादाची फॅक्टरी, दिल्ली स्फोटाबाबत महत्वाची माहिती तपास यंत्रणांच्या हाती

चिमुकल्यांना जीवदान! 3800 मुलांवरील हृदय शस्त्रक्रियेसाठी योगदान, गायिका पलक मुच्छिलची गिनिज बुकात नोंद