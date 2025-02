लोकसभा निवडणुकीत भाजपने वापरला इलेक्टोरल बॉण्डमधून मिळालेला पैसा, 4340 कोटी रुपयांची मिळाली होती देणगी

2023-24 या आर्थिक वर्षात भारतीय जनता पक्षाला 4 हजार 340.47 कोटी रुपयांची देणगी मिळाली आहे. असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स या संस्थने याबाबत एक अहवाल जारी केला आहे. भाजपनंतर काँग्रेसला 1 हजार 225.12 कोटी रुपयांची देणगी मिळाली आहे. ADR च्या अहवालानुसार पक्षांना इलेक्टोरल बॉण्डमधून सर्वाधिक देणग्या मिळाल्या आहेत.

Only BSP, NPEP, and AAP submitted their audit reports on time while CPI(M), INC, and BJP submitted after a delay of 12 days, 53 days and 66 days, respectively.#ADRReport on Analysis of Income & Expenditure of National Political Parties for FY 2023-24: https://t.co/aYp9Ai2Y0k pic.twitter.com/7RxkY82rUM

— ADR India & MyNeta (@adrspeaks) February 17, 2025