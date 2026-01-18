Video – लालबाग,परळ, काळाचौकीमध्ये गद्दारांना स्थान नाही- किरण तावडे

\u0932\u093e\u0932\u092c\u093e\u0917- \u092a\u0930\u0933\u091a\u093e \u092c\u093e\u0932\u0947\u0915\u093f\u0932\u094d\u0932\u093e \u0936\u093f\u0935\u0938\u0947\u0928\u0947\u091a\u094d\u092f\u093e (\u0909\u0926\u094d\u0927\u0935 \u092c\u093e\u0933\u093e\u0938\u093e\u0939\u0947\u092c \u0920\u093e\u0915\u0930\u0947) \u0936\u093f\u0932\u0947\u0926\u093e\u0930\u093e\u0928\u0947 \u0917\u093e\u091c\u0935\u0932\u093e; \u0935\u093f\u091c\u092f\u093e\u0928\u0902\u0924\u0930 \u0915\u093f\u0930\u0923 \u0924\u093e\u0935\u0921\u0947 \u092f\u093e\u0902\u091a\u0940 \u092a\u0939\u093f\u0932\u0940 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e