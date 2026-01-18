Video – लालबाग,परळ, काळाचौकीमध्ये गद्दारांना स्थान नाही- किरण तावडे

सामना ऑनलाईन
|

लालबाग- परळचा बालेकिल्ला शिवसेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) शिलेदाराने गाजवला; विजयानंतर किरण तावडे यांची पहिली प्रतिक्रिया

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

video

Video – एकनाथ शिंदेंच्या दारात मशाल धगधगली, शहाजी खुस्पे ठरले जायंट किलर

गोव्यात दोन रशियन महिलांची हत्या, आरोपीने केले धक्कादायक खुलासे

पनवेलमध्ये भाजपच्या धनशक्तीसमोर शिवसेनेच्या उमेदवारांना भरघोस मते; दुसऱ्या क्रमांकावरील शिलेदारांमुळे सत्ताधाऱ्यांना घाम

ठाण्यात महाविकास आघाडीची तगडी झुंज, अत्यंत कमी फरकाने विजय हुकला

शिंदे गटाच्या विजयी उमेदवाराचा उन्माद; पराभूत महिला उमेदवाराच्या दारात ठेवले शिलाई मशीन

भाईंदरमध्ये शिंदे गटाने फोडलेल्या नगरसेवकांना मतदारांनी घरी बसवले; शिवसेनेच्या शिलेदारांनी जोरदार लढत दिल्यामुळे गद्दारांचा टांगा पलटी

नवी मुंबईकरांनी केला गद्दारांचा सुपडा साफ; कुटुंबकबिल्याला दाखवला घरचा रस्ता

ठाणे जिल्ह्यात भाजपने शिंदेंना चेपले; ठाणे, कल्याण वगळता 6 महापालिकांत शिंदेंचा शक्तीपात

हिंदुस्थानला 114 राफेल जेट्स मिळणार, फ्रान्ससोबतच्या कराराला संरक्षण मंत्रालयाच्या समितीची मंजुरी