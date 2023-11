मेगा रोड घोटाळ्यातील एका कंत्राटदाराला अखेर नारळ, आदित्य ठाकरे यांच्या ट्विटचा इम्पॅक्ट

रस्ते घोटाळ्यातील कंत्राटदाराला बडतर्फ करण्याची फाइल अंतिम स्वाक्षरीसाठी महापालिका आयुक्तांच्या डेस्कवर पोहोचली आहे. ते त्यावर स्वाक्षरी करून त्या कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द करणार की खोके सरकारच्या दबावापुढे झुकून त्यांच्याबरोबरीने मुंबई लुटणार? पुढील 24 तासांत यापैकी काय होते ते पाहू, ट्विट शिवसेना नेते (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी बुधवारी केले होते. यानंतर ट्विटचा इम्पॅक्ट आता दिसला असून मेगा रोड घोटाळ्यातील एका कंत्राटदाराला अखेर नारळ देण्यात आला आहे. आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट करून याबाबत माहिती दिली आहे.

जानेवारी 2023 पासून, मी दर महिन्याला, बीएमसी प्रशासकाच्या माध्यमातून मुंबईवर थेट नियंत्रण मिळवलेल्या ‘मिंधे-भाजप’ राजवटीत मुंबईला सर्व बाजूंनी लुटण्याची कशी योजना आखली गेली आहे या बद्दल सातत्याने आवाज उठवत आहे. रस्ता घोटाळा 6080 कोटींचा आहे, ज्यातून हा निधी त्यांच्याच कंत्राटदार मित्रांच्या झोळीत टाकण्याचा कट सुरू होता. शेवटी, काल माझ्या ट्विटनंतर, आयुक्तांनी दक्षिण मुंबई रस्ते घोटाळ्यातील कंत्राटदाराचा करार संपुष्टात आणण्यासाठी फाइलवर स्वाक्षरी केली आहे. ज्याच्याकडे 1687 कोटींची कामे होती, पण काम मात्र सुरूच झाले नव्हते, असे ट्विट आदित्य ठाकरे यांनी केले आहे.

आदित्य ठाकरे पुढे आपल्या ट्विटमध्ये म्हणतात, फाईल आयुक्तांच्या डेस्कवर पडून होती आणि त्यावर स्वाक्षरी न करण्याचा जबरदस्त दबाव वरुन असावा हे स्पष्ट दिसत होतं. गेल्या 11 महिन्यात, दर महिन्याला सातत्याने मुंबईकरांची लूट करणार्‍या ह्या मेगा रोड घोटाळ्यातील BMC आणि खोके सरकारचा आम्ही पर्दाफाश करत आलो. आणि आज शेवटी हे सिद्ध झालंच!

आमच्या ट्विट आणि पूर्वीच्या पत्रकार परिषदांनी हे सुनिश्चित केलं, की मुंबई आयुक्त बेकायदेशीर मुख्यमंत्र्यांच्या कंत्राटदार मित्रासोबत समझोता करण्यात काहीही मदत करू शकणार नाहीत. आणि आता जेव्हा आमचा हा मुद्दा रास्त ठरला आहे, तेव्हा बाकीच्या कामांबद्दलही आम्हाला आणखी बरेच प्रश्न आहेत… ज्याची उत्तरं आम्ही मिळवणारच, असेही आदित्य ठाकरे यांनी ठणकावले.

Tweet impact 2:

1 Contractor from mega road scam finally terminated!

Since January 2023, I have been formally placing on record every month, how the mindhe- bjp regime has planned to loot mumbai in every way through the @mybmc they control directly.

The road scam is worth… https://t.co/VsRYLywt7L

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) November 9, 2023