मतचोरीचा मुद्दा योग्य, निवडणूक आयोगानं उत्तर द्यावं! जनता राहुल गांधींच्या पाठीशी, सी व्होटरच्या सर्व्हेतून कल स्पष्ट

मतचोरी आणि मतदार याद्यांच्या फेरतपासणीवरून लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर हल्ला चढवला आहे. राहुल गांधी यांनी बिहारमध्ये मतदार अधिकार यात्राही काढली असून त्यांना प्रचंड प्रतिसादही मिळत आहे. भाजपने महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक चोरली आणि लोकसभा निवडणुकीत मतचोरी करून विजय मिळवल्याचा गंभीर आरोप राहुल गांधी करत आहेत. राहुल गांधी यांचा हा मुद्दा योग्य असल्याचे सी व्होटरच्या सर्व्हेतून स्पष्ट झाले असून मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना त्याला पाठिंबाही दिला आहे.

बिहारमध्ये मतदार यादीच्या फेरतपासणीच्या नावाखाली मतदारांना वगळण्यात येत असल्याचा आणि मतचोरीचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. याबाबत सी व्होटरने घेतलेल्या सर्व्हेची आकडेवारी समोर आली आहे. यात बहुसंख्य लोक राहुल गांधी यांच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत. राहुल गांधी यांचा मतचोरीचा आरोप खरा मुद्दा असल्याचे 60 टक्के लोकांनी मान्य केले, तर 67 टक्के लोकांनी निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना योग्य उत्तर द्यावे असे म्हटले आहे. ‘एबीपी माझा’ने आणि ‘Vartha Bharathi’ वेब पोर्टलने याबाबत वृत्त दिले आहे.

