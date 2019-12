घुसखोर आणि शरणार्थीमध्ये काय आहे फरक? पंतप्रधान म्हणतात…

दिल्लीतील आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रामलिला मैदानामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेमध्ये बोलताना पंतप्रधान मोदींनी नागरिकता सुधारणा कायद्याचा देशातील 130 कोटी जनतेशी काहीही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच या कायद्याबाबत सोशल मीडियावर अफवा पसरवल्या जात असून वोटबँकेसाठी हे सुरू असल्याचा टोलाही मोदींनी लगावला. यावेळी त्यांनी घुसखोर आणि शरणार्थीमधील फरकही स्पष्ट केला.

दिल्लीतील सभेत बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी घुसखोर आणि शरणार्थीतील अंतर समजून सांगितले. घुसखोर कधीही आपली ओळख सांगत नाही आणि शरणार्थी कधीही आपली ओळख लपवत नाही, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. नागरिकता सुधारणा कायद्यामुळे घुसखोर घाबरले असून त्यांचे सत्य समोर आले आहे, असेही मोदी म्हणाले.

PM Narendra Modi: There is a very simple difference, an infiltrator never reveals his identity and a refugee never hides his identity. Many of these infiltrators are coming out and speaking. Why don’t they speak the truth? They are scared that their reality will come out. pic.twitter.com/DycZkGZdcc

