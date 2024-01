जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची सध्या ईडी चौकशी सुरू आहे. त्या दरम्यान बुधवारी रात्री हेमंत सोरेन यांनी राज्यपालांची भेट घेत मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर झारखंड मुक्ती मोर्चाचे चंपई सोरेन यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करण्यात आली आहे.

