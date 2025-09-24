नीट परीक्षेत 99 टक्के गुण, पण डॉक्टर व्हायचे नव्हते; MBBS ला प्रवेश घेण्याआधीच विद्यार्थ्याने स्वतःला संपवले

सामना ऑनलाईन
|

नीट परीक्षेत 99.99 टक्के गुण मिळवले. मात्र डॉक्टर व्हायचे नसल्याने 19 वर्षीय तरुणाने गळफास घेत आत्महत्या केल्याची घटना चंद्रपूरमध्ये घडली आहे. अनुराग अनिल बोरकर असे मयत विद्यार्थ्याचे नाव आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही तालुक्यातील नवरगाव येथे ही घटना घडली. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. याप्रकरणी नवरगाव पोलीस ठाण्यात घटनेची नोंद करण्यात आली आहे. पुढील तपास नवरगाव पोलीस करीत आहेत.

अनुराग बोरकर याने नीट यूजी 2025 परीक्षेत 99.99 टक्के गुण मिळवून ओबीसी प्रवर्गातून 1475 वी रँक पटकाविली होती. त्याच्या या यशाचे सर्वत्र कौतुक झाले होते. उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएस प्रवेशासाठी जाण्यापूर्वी त्याने राहत्या घरी गळफास घेत आपले जीवन संपवले. आपल्याला डॉक्टर व्हायचे नसल्याचे त्याने सुसाईड नोटमध्ये लिहिले होते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

अस्मानी संकटामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान, त्यांना तातडीची मदत मिळावी व कर्जमाफी व्हावी; आदित्य ठाकरे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

Nanded News – शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा! जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त भागासाठी शासनाकडून 574 कोटींचा निधी मंजूर

Ratnagiri News – संगमेश्वर-साखरपा राज्यमार्गावर साडवली येथे महाविकास आघाडीचा रास्ता रोको

झारखंडमध्ये चकमकीत तीन नक्षलवाद्यांचा खात्मा, घटनास्थळावरून हत्यारे जप्त

Beed News – ओला दुष्काळ जाहीर करा, हेक्टरी 50 हजार रुपये तातडीने मदत द्या, कर्जमाफी द्या…; सरकार विरोधात शेतकर्‍यांचा आक्रोश

Latur Flood – भाजप पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन फडणवीसांचा पाहणी दौरा! शेतकऱ्यांची निवेदने न स्वीकारताच निघून गेले

Nanded News – विष्णुपुरी प्रकल्पाचे 16 दरवाजे उघडले, शहरातील सखल भागात पाणी शिरले; 274 जणांचे निवारा केंद्रात स्थलांतर

Solapur News – सीना नदीच्या पुरामुळे पुणे-सोलापूर महामार्ग बंद, मध्यरात्रीपासून रेल्वेसेवाही ठप्प

Solapur Flood – हतबल शेतकऱ्याने अचानक येऊन फडणवीसांचा ताफा अडवला, कैफियत मांडण्याचा प्रयत्न; महिलांचा आक्रोश