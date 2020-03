व्यायामशाळा, मॉल्स, चित्रपटगृहे 30 मार्चपर्यंत बंद राहणार – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

राज्यात कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी राज्य सरकार महत्त्वाची पावले उचलत आहे. राज्यातील आरोग्य यंत्रणा सतर्क असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी या रोगाचे संक्रमण झालेल्या मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि नागपूर येथील व्यायामशाळा, मॉल्स, चित्रपटगृहे, जलतरण तलाव 30मार्चपर्यंत बंद राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray: All schools in Pune and Pimpri-Chinchwad will be closed till further notice except for class 10th and 12th examination. https://t.co/peSkYbpHOx

