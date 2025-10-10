दलितांवर अत्याचार होत असताना पंतप्रधान मोदी डोळे बंद करून बसले आहेत, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांची टीका

सामना ऑनलाईन
|

देशात दलितांवर अत्याचार होत आहेत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डोळे बंद करून बसले आहेत अशी टीका काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांनी केली आहे. तसेच या घटना म्हणजे संघ-भाजपच्या सामंतवादी विचारसरणीचे परिणाम आहेत असेही खरगे म्हणाले.

खरगे यांनी एक्सवर पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, नरेंद्र मोदीजी, एनसीआरबीच्या अहवालानुसार 2013 ते 2023 दरम्यान दलितांवर होणाऱ्या गुन्ह्यांत 46 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर आदिवासींविरुद्धच्या गुन्ह्यांत 91 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

तसेच हरियाणामध्ये एका आयपीएस अधिकाऱ्यावर जातीय भेदभाव, हरिओम वाल्मीकि यांची छळवणूक, भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांचा अपमान आणि त्या वर्तनाला योग्य ठरवण्याची प्रवृत्ती, तसेच भाजपशासित राजस्थानातील सवाई माधोपुर जिल्ह्यातील दलित वृद्ध महिला कमला देवी रैगर यांच्यावरचा अत्याचार. या सर्व घटना केवळ स्वतंत्र घटना नाहीत, तर आरएसएस–भाजपच्या सामंतवादी विचारसरणीचे परिणाम आहेत.

तसेच या घटनांची मालिका भारताच्या संविधानावर, सामाजिक न्याय आणि समानतेच्या मूलभूत तत्वांवर थेट हल्ला आहे. दलित, मागासवर्ग, आदिवासी आणि वंचित समाजाला भयभीत करून दडपण्याची ही राजकीय शैली लोकशाहीसाठी गंभीर धोका आहे.” भारत संविधानानुसार चालेल, कोणत्याही कट्टर विचारसरणीच्या हुकुमावर नव्हे असेही खरगे म्हणाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Mumbai News – रविवारी पश्चिम रेल्वेवर जम्बो ब्लॉक तर हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक

विधानसभा निवडणुकीत मी 20 हजार मतदार बाहेरून आणले! मिंधेंचे आमदार विलास भुमरे यांचे विधान

लॉकडाऊनदरम्यान निर्बंधांच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या भाजप नेत्यांना दणका, गुन्हे रद्द करण्यास हायकोर्टाचा नकार

इस्रायली आणि अमेरिकन धोरणांविरुद्ध पाकिस्तानात हिंसक निदर्शने, अनेक शहरांमध्ये इंटरनेट बंद

हिंदुस्थानींनी अफगाणिस्तानमध्ये येऊन काम करावे, त्यांचे स्वागत; परराष्ट्रमंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी यांचे आवाहन

गर्भधारणा मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवू शकते, अल्पवयीन मुलीचा गर्भपात करण्यास हायकोर्टाची मुभा

Ranji Trophy 2025-26 – मुंबईच्या संघाची घोषणा, लॉर्ड शार्दुलच्या खांद्यावर कर्णधारपदाची धुरा

सरन्यायाधीश गवईंवर हल्ला करणाऱ्याला SC/ST कायद्यानुसार अटक करावी, केंद्रीय मंत्री आठवले यांची मागणी

शांतता नव्हे तर राजकारणाला महत्त्व दिले, ट्रम्प यांना नोबेल न मिळाल्याने अमेरिकेचा जळफळाट