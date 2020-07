गेल्या 24 तासातील सर्वात मोठी वाढ, आकडा धक्कादायक

गेल्या 24 तासात देशात 29,429 कोरोनाग्रस्त वाढले असून ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी वाढ असल्याचे समोर आले आहे. देशातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 9,36,181 वर पोहोचला आहे. केंद्रिय आरोग्य मंत्रालयाने ही आकडेवारी जाहीर केली आहे.

Spike of 29,429 #COVID19 cases & 582 deaths reported in the last 24 hours in India.

Total positive cases stand at 9,36,181 including 3,19,840 active cases, 5,92,032 cured/discharged/migrated and 24,309 deaths: Ministry of Health pic.twitter.com/Fr3grdVwDs

