Corona Virus दिल्लीत IPL सामने खेळवण्यास मनाई, केजरीवाल सरकारचा निर्णय

कोरोना व्हायरसचा हिंदुस्थानात प्रादुर्भाव वाढत चालला आहे. यामुळे सगळ्या राज्यांनी खबरदारी घ्यायला सुरुवात केली आहे. जास्त माणसं एकत्र जमतील असे कार्यक्रम रद्द केले जात आहेत किंवा पुढे ढकलले जात आहेत. दिल्ली सरकारनेही असाच एक निर्णय घेतला आहे. दिल्लीमध्ये IPL चे सामने खेळवण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तिथले उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी ही घोषणा केली आहे.

Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia: We have decided to ban any sports activity where people will gather in huge numbers like IPL. Social distancing is important to curb the breakout of #Coronavirus. pic.twitter.com/Xt5OJVvkli

— ANI (@ANI) March 13, 2020