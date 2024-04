Gukesh D : 17 वर्षीय गुकेशने इतिहास रचला, 40 वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडत कँडिडेट्स बुद्धिबळ स्पर्धा जिंकली

हिंदुस्थानचा 17 वर्षीय ग्रँडमास्टर डी. गुकेश याने कँडिडेट्स बुद्धिबळ स्पर्धेच्या विजेतेपदावर नाव कोरले आहे. कॅनडातील टोरंटो येथे खेळल्या गेलेल्या या स्पर्धेच्या अखेरच्या फेरीत त्याने अमेरिकेच्या हिकारू नाकामुरा सोबतची लढत बरोबरीत सोडविली आणि विजेतेपद पटकावले. ही स्पर्धा जिंकणारा गुकेश सर्वात तरुण खेळाडू ठरला असून त्याने गॅरी कास्पोरोव यांचा 40 वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडीत काढला. यासह विश्वनाथन आनंद याच्यानंतर ही स्पर्धा जिंकणारा तो पहिला हिंदुस्थानी ग्रँडमास्टर ठरला आहे.

Congratulations @DGukesh we are super proud of your achievement. We hope and believe that you will be the next World Chess Champion. The AICF pledges all support to you in your future endeavours.

— All India Chess Federation (@aicfchess) April 22, 2024