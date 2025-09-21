हाफ मॅड बाबुलीनं लावलं प्रेक्षकांना वेड; ‘दशावतार’नं नवव्या दिवशी कमावले अडीच कोटी, निर्मात्यांनी घेतला मोठा निर्णय

कोकणातील समृद्ध संस्कृती, परंपरा आणि लोककलेचा अप्रतिम संगम असलेला सुबोध खानोलकर दिग्दर्शित ‘दशावतार’ हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर गाजत आहे. 12 सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने प्रेक्षकांना अक्षरश: वेड लावले आहे. चतुरस्र अभिनेते दिलीप प्रवाळकर यांनी साकारलेल्या हाफ मॅड बाबुली मेस्त्रीच्या भूमिकेचे सर्वत्र कौतुक होत असून अनेक शो हाऊसफुल्ल होत आहेत.
कोकणातील निसर्गवैभव, मालवणी भाषेचा गोडवा त्यासोबतच कलासक्त वृद्ध दशावतारी बाबुली मेस्त्रीच्या आयुष्यातल्या वादळांची गोष्ट मोठ्या पडद्यावर अनुभवण्यासाठी प्रेक्षकांच्या थिएटरबाहेर रांगा लागत आहेत. प्रेक्षकांच्या याच प्रेमाच्या जोरावर तिकीटबारीवर या चित्रपटाने कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेत आपल्यासह प्रेक्षकांचाही पैसा वसूल केला आहे.
नवव्या दिवशीही या चित्रपटाने प्रेक्षकांचा दमदार प्रतिसाद मिळाला. शनिवारी या चित्रपटाने तब्बल 2.65 कोटी रुपयांची कमाई केल्याचे वृत्त ‘सॅकनिल्क‘ने दिले आहे. त्यामुळे चित्रपटाचे एकूण कलेक्शन 15 कोटींपर्यंत पोहोचले आहे.
दरम्यान, प्रेक्षकांचा वाढता प्रतिसाद पाहता निर्मात्यांनीही एक मोठा निर्णय घेतला आहे. काही भागांमध्ये ‘दशावतार’चे शो उपलब्ध नसल्याचे समोर आल्यानंतर निर्मात्यांनी शो वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रेक्षकांच्या उदंड प्रतिसादामुळे अनेक चित्रपटगृहांमध्ये खेळ वाढवण्यात आल्याची पोस्ट निर्मात्यांनी शेअर केली आहे.