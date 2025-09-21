हाफ मॅड बाबुलीनं लावलं प्रेक्षकांना वेड; ‘दशावतार’नं नवव्या दिवशी कमावले अडीच कोटी, निर्मात्यांनी घेतला मोठा निर्णय

सामना ऑनलाईन
|

कोकणातील समृद्ध संस्कृती, परंपरा आणि लोककलेचा अप्रतिम संगम असलेला सुबोध खानोलकर दिग्दर्शित ‘दशावतार’ हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर गाजत आहे. 12 सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने प्रेक्षकांना अक्षरश: वेड लावले आहे. चतुरस्र अभिनेते दिलीप प्रवाळकर यांनी साकारलेल्या हाफ मॅड बाबुली मेस्त्रीच्या भूमिकेचे सर्वत्र कौतुक होत असून अनेक शो हाऊसफुल्ल होत आहेत.

कोकणातील निसर्गवैभव, मालवणी भाषेचा गोडवा त्यासोबतच कलासक्त वृद्ध दशावतारी बाबुली मेस्त्रीच्या आयुष्यातल्या वादळांची गोष्ट मोठ्या पडद्यावर अनुभवण्यासाठी प्रेक्षकांच्या थिएटरबाहेर रांगा लागत आहेत. प्रेक्षकांच्या याच प्रेमाच्या जोरावर तिकीटबारीवर या चित्रपटाने कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेत आपल्यासह प्रेक्षकांचाही पैसा वसूल केला आहे.

नवव्या दिवशीही या चित्रपटाने प्रेक्षकांचा दमदार प्रतिसाद मिळाला. शनिवारी या चित्रपटाने तब्बल 2.65 कोटी रुपयांची कमाई केल्याचे वृत्त ‘सॅकनिल्क‘ने दिले आहे. त्यामुळे चित्रपटाचे एकूण कलेक्शन 15 कोटींपर्यंत पोहोचले आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Saamana (@saamana_online)

दरम्यान, प्रेक्षकांचा वाढता प्रतिसाद पाहता निर्मात्यांनीही एक मोठा निर्णय घेतला आहे. काही भागांमध्ये ‘दशावतार’चे शो उपलब्ध नसल्याचे समोर आल्यानंतर निर्मात्यांनी शो वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रेक्षकांच्या उदंड प्रतिसादामुळे अनेक चित्रपटगृहांमध्ये खेळ वाढवण्यात आल्याची पोस्ट निर्मात्यांनी शेअर केली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

8 वर्षांची चिमुरडी नराधमांना भिडली, हाताला चावा घेत आरडाओरडा केल्यानं अपहरणाचा प्रयत्न फसला; कोल्हापुरातील नांदणीमधील थरार

2014 नंतर निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता धोक्यात, प्रशांत किशोर यांचे विधान

हा पुरस्कार मल्याळम चित्रपटसृष्टीला समर्पित, दादासाहेब फाळके पुरस्कार मिळाल्यानंतर मोहनलाल यांची पहिली प्रतिक्रिया

सेटवर मोठ्या बहिणीचा दर्जा, अन् पडद्यामागे शारिरीक संबंधांची मागणी; प्रसिद्ध अभिनेत्रीकडून दिग्दर्शकाबाबत धक्कादायक खुलासे

मुंबईत या आठवड्यातही पावसाची शक्यता, हवामान विभागाकडून यलो अलर्ट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज सायंकाळी 5 वाजता देशाला संबोधित करणार, काय बोलणार याकडे लक्ष

पालिका निवडणुकीसाठी 3 कोटी खर्च, जेवणावळीसाठी 100 बोकड कापावे लागतात; मिंधे आमदार संजय गायकवाड यांचं विधान

आमदार नसताना मला 20 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला, मिंधे गटाचे नेते सदा सरवणकर यांचा दावा

दीपिका-शाहरुखची पुन्हा जोडी जमली, ‘किंग’ चित्रपटाची शूटिंग सुरू