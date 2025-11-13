Delhi Bombblast बाबरीचा घ्यायचा होता बदला; सहा डिंसेंबर, सहा ठिकाणं… असा होता दहशतवाद्यांचा प्लॅन

सामना ऑनलाईन
|

दिल्लीत लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या तपासात दररोज नवनवीन धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत चार जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यांच्या चौकशीदरम्यान एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

दिल्ली बॉम्बस्फोटात सामिल असलेल्या दहशतवाद्यांना 6 डिसेंबर रोजी दिल्लीत सहा ठिकाणी बॉम्बस्फोट घडवायचे होते. 6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येत बाबरी मशिद पाडण्यात आली होती. त्याचाच बदला घेण्यासाठी 6 डिसेंबर या तारखेलाच हे बॉम्बस्फोट करायचे असे ठरवण्यात आले होते.

या हल्ल्यांसाठी दहशतवाद्यांनी पाच टप्प्यात योजना आखली होती.

पहिला टप्पा – जैश ए मोहम्मद आणि गझवा उल हिंदशी संबंधित टेरर मॉड्यूल तयार करणे

दुसरा टप्पा – स्फोटके बनवण्यासाठी हरयाणातील नूह व गुरुग्राम येथून साहित्य जमा करणे.

तिसरा टप्पा – केमिकेल आयईडी तयार करणे

चौथा टप्पा – तयार केलेली स्फोटके वेगवेगळ्या ठिकाणी व वेगवेगळ्या लोकांपर्यंत पोहचवणे.

पाचवा टप्पा – दिल्लीत सहा ठिकाणी बॉम्बस्फोट घडवणे

 

 

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Delhi Blast News – डॉ. मुजम्मिलची सापडली डायरी, कोड वर्डमध्ये लिहिला होता प्लॅन; 25 नवीन नावं आली समोर

पार्थ पवार भूखंड घोटाळा प्रकरणावरून अजित पवारांची सरकारमधून बाहेर पडण्याची धमकी! अंबादास दानवे यांचा मोठा दावा

मुख्यमंत्रीपदासाठी तेजस्वी यादव यांना पसंती, तरुणांचा ओढा महागठबंधनच्या बाजूने

बांग्लादेशमध्ये आंदोलनाला हिंसक वळण, पाच ठिकाणी स्फोट; 17 बस जाळल्या

लाज नाही वाटत का? तुम्हाला आई वडिल… सनी देओलने पपाराझींना फटकारले

पाकिस्तानवर चकार शब्दही का नाही काढला? दिल्ली स्फोटाप्रकरणी काँग्रेसचा सवाल

सरकारने अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांची चेष्टा करणं बंद करावं, रोहित पवार यांनी सुनावले

पॅनिक अटॅक आणि थरकाप; शोएब मलिकसोबत घटस्फोट झाल्यानंतर सानिया मिर्झाची झालेली वाईट अवस्था

दिल्लीत स्फोट झाल्याची अफवा, बसचा टायर फुटल्याने लोकांमध्ये दहशत