डिझेलचा वापर करून बनवला पराठा!; फूड व्लॉगरचा व्हिडीओ व्हायरल

सोशल मीडियावर रोज नवनवीन खाद्यपदार्थांचे व्हिडीओ व्हायरल होत असतात. असाच एक चंदीगडमधील धाब्याचा व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल होत आहे. येथे बबलू नावाच्या एका व्यक्ती धाब्यावर खाद्यपदार्थ विकतो. बबलूने असा दावा केला होता की, तो लोकांना वाहनांमध्ये वापरण्यात येणारे इंधन म्हणजेच डिझेलमध्ये तळलेले पराठे खाऊ घालतो. ते पराठे लोक मोठ्या चवीने खातात. एका फूड व्लॉगरने बबलूच्या धाब्यावर जाऊन त्याच्यासोबत व्हिडीओ बनवला होता. या व्हिडीओमध्ये बबलूने डिझेल पराठा बनवला असल्याचे सांगत होता. त्यामुळे हा व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल झाला. यावर अनेकांनी संताप देखील व्यक्त केला आहे.

#WATCH | In a viral video, a man in a Chandigarh dhaba was seen claiming that the oil he uses to make parathas is diesel. Owner of the dhaba refutes such claims.

Channi Singh, owner of the dhaba says, “We neither make any such thing as ‘diesel paratha’ nor serve any such thing… pic.twitter.com/15BJ7lMSR3

— ANI (@ANI) May 15, 2024