“सोनिया गांधींनीही सत्तेचा त्याग करून…”, सिद्धरामय्यांसमोर डीके शिवकुमार यांचे सूचक विधान, कर्नाटकातील सत्तासंघर्ष शिगेला

कर्नाटक काँग्रेसमधील सत्तासंघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष डी.के. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री करण्याची मागणी तीव्र होत असून आमदारांच्या एका गटाने काही दिवसांपूर्वी नवी दिल्लीत जाऊन काँग्रेस हायकमांडची भेटही घेतली होती. सिद्धरामय्या यांच्या सरकारला अडीच वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर ही मागणी करण्यात आली असून 2023 मध्ये झालेल्या सत्ता-वाटप करारानुसार राज्याची सूत्र आता शिवकुमार यांच्याकडे सोपवण्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे काँग्रेस हायकमांड काय भूमिका घेते याकडे लक्ष लागलेले असताच डी.के. शिवकुमार यांनी एक सूचक विधान केले आहे.
सोनिया गांधी यांनी केलेल्या त्यागाचा उल्लेख करत डी.के. शिवकुमार यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना एक सूचक इशारा दिला आहे. सोनिया गांधी यांनी सत्तेचा त्याग केला होता. त्या काळामध्ये माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांना सोनिया गांधी पंतप्रधान व्हाव्यात असे वाटत होते. पण सोनिया गांधी यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांचे नाव सूचवले होते, असे विधान डी. के. शिवकुमार यांनी केले. विशेष म्हणजे शिवकुमार यांनी जेव्हा हे विधान केले तेव्हा व्यासपीठावर सिद्धरामय्या हे देखील उपस्थित होते. ते बंगळुरूत आयोजित एका कार्यक्रमात बोलत होते. ‘एनडीटीव्ही‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
हायप्रोफाईल ब्रेकफास्ट मिटिंग
दरम्यान, सत्तासंघर्ष तीव्र होत असतानाच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांच्यात हायप्रोफाईल ब्रेकफास्ट मिटिंग आयोजित करण्यात आली आहे. कर्नाटकची राजधानी बंगळुरूमध्ये ही ब्रेकफास्ट मिटिंग आयोजित करण्यात आली असून दोन्ही नेते समोरासमोर बसून चर्चा करणार आहेत. याआधी सिद्धरामय्या यांनी काँग्रेस हायकमांड जो निर्णय घेईल, त्याचे आपण पालन करू असे म्हटले होते.
