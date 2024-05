Dombivli blast update – मृतांचा आकडा 11 वर, कंपनीच्या मालकावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल

डोंबिवलीतील एमआयडीसी फेस-2मधील अमुदान केमिकल कंपनीत गुरुवारी दुपारी बॉयलरचा भयंकर स्फोट झाला. या स्फोटातील मृतांचा आकडा वाढला आहे. अग्निशमन दल आणि एनडीआरएफच्या बचाव पथकाला शुक्रवारी सकाळी आणखी तीन मृतदेह आढळून आले आहेत. त्यामुळे मृतांची संख्या 11 वर पोहोचली आहे.

#WATCH | Dombivali boiler blast | Sarang Kurve, NDRF assistant commandant says, “The fire is under control…The situation is normal here at present…3 bodies have been recovered today. Search and rescue operations are underway…” pic.twitter.com/J9fiBjoDaP

— ANI (@ANI) May 24, 2024