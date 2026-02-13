नेतान्याहू यांच्या भेटीनंतर अमेरिकेची पुन्हा इराणला धमकी; एका महिन्याचा दिला अल्टिमेटम

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला महिन्याभरात अणु करार करा, अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा दिला आहे. ट्रम्प म्हणाले की जर करार झाला नाही तर इराणची परिस्थिती अत्यंत बिकट होऊ शकते. व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले, इराणने महिन्याभरात निर्णय घ्यावा, त्यांनी लवकर सहमती दर्शवावी. आणखी एक विमानवाहू जहाज मध्य पूर्वेत येत असल्याच्या वृत्तांदरम्यान ट्रम्प यांनी हा इशारा दिला. इराणसोबत वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, कॅरिबियनमधून एक अमेरिकन विमानवाहू जहाज मध्य पूर्वेत पाठवले जात आहे, असे वृत्त आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला एका महिन्याच्या आत अणु करार करण्याचा इशारा दिला आहे. जर करार झाला नाही तर ‘फेज २’ लागू केला जाईल, जो अत्यंत कठोर असू शकतो. इस्रायली पंतप्रधान नेतन्याहू यांना भेटल्यानंतर ट्रम्प यांनी इराणला इशारा दिला आहे, त्यामुळे त्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे सांगितले की जर चर्चा अयशस्वी झाली तर परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. ट्रम्प यांनी इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याशी झालेल्या भेटीनंतर हे विधान केले. नेतान्याहू परिस्थिती समजून घेतात, परंतु अंतिम निर्णय माझ्या हातात आहे, असे सांगत त्यांनी पुढील वाटचालीचे संकेत दिले.
अमेरिका वाटाघाटी सुरू ठेवू इच्छिते, परंतु इराणवर दबावही आणत आहे, असे सध्या दिसत आहे. इराणचा अणुकार्यक्रम हा एक चर्चेचा वादग्रस्त मुद्दा राहिला आहे. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात अमेरिकेने २०१५ च्या अणुकरारातून माघार घेतली. तेव्हापासून, अणुइंधन समृद्धीकरण पातळी आणि प्रादेशिक सुरक्षेवरून दोन्ही देशांमध्ये तणाव कायम आहे.