पोस्टल मतपत्रिकांच्या मोजणीनंतर EVM ची मतगणना करणार; निवडणूक आयोगाकडून मतमोजणी प्रक्रियेत मोठे बदल

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पोस्टल मतपत्रिका मोजण्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. आता, पोस्टल मतपत्रिका मोजणी पूर्ण झाल्यानंतरच ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी मतमोजणीची अंतिम फेरी सुरू होईल. याआधी पोस्टल मतपत्रिका मोजणी पूर्ण होण्यापूर्वी ईव्हीएम मतमोजणी संपू शकत होती. मात्र, आता करण्यात आलेल्या बदलांनुसार पोस्टल मतपत्रिकांची मोजणी आधी होणार आहे. पारदर्शकता आणि स्पष्टता सुनिश्चित करण्यासाठी हा बदल करण्यात आल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.

मतमोजणीच्या दिवशी पोस्टल मतपत्रिकांची मोजणी सकाळी ८:०० वाजता सुरू होते आणि ईव्हीएम मतपत्रिकांची मोजणी सकाळी ८:३० वाजता सुरू होते. पूर्वी, पोस्टल मतपत्रिका मोजणीच्या कोणत्याही टप्प्यावर ईव्हीएम मतपत्रिका मोजणी सुरू ठेवता येत होती आणि पोस्टल मतपत्रिका मोजणीपूर्वी ती पूर्ण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, आता आयोगाने आता निर्णय घेतला आहे की पोस्टल मतपत्रिका मोजणी पूर्ण झाल्यानंतरच ईव्हीएम/व्हीव्हीपीएटी मतमोजणीचा दुसरा आणि अंतिम टप्पा सुरू होईल.

मतमोजणी प्रक्रियेत एकरूपता आणि स्पष्टता आणण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. हे विशेषतः ज्या मतमोजणी केंद्रांवर पोस्टल मतपत्रिका मोजल्या जातात त्यांना लागू होईल. या बदलामुळे सर्व मते अचूकपणे आणि कोणत्याही गोंधळाशिवाय मोजली जातील याची खात्री होईल.

