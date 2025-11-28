4500 हजार कोटींच्या सिडको घोटाळ्याची चौकशी, संजय शिरसाट यांच्यावर झाला होता आरोप

सामना ऑनलाईन
|

यशवंत बिवलकर यांच्याशी संबंधित 4500 कोटी रुपयांच्या कथित सिडको जमीन घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी सामाजिक न्याय मंत्री यांच्यावर हा घोटाळा केल्याचा आरोप केला होता. शिरसाट यांनी पदाचा दुरुपयोग करत बिवलकर यांना ही जमीन दिल्याचा रोहित पवार यांचा दावा आहे.

बिवलकर यांच्या सर्व जमिनींची चौकशी ही समिती करणार आहे. या समितीत ठाण्याचे मुख्य वन संरक्षक, रायगडचे जिल्हाधिकारी, सिडको सहव्यवस्थापकीय संचालक तसेच ठाणे आणि रायगड येथील मुख्य भूमी आणि भूमापन अधिकारी, ठाणे यांचा समावेश आहे. संबंधितप्रकरणी वन विभागाकडून पोलिसांना गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, मात्र दीड महिना उलटला तरी पोलिसांकडून कोणतीही हालचाल करण्यात आली नाही. अखेर सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमिटीच्या सूचनेनुसार राज्याच्या मुख्य सचिवांनी नोव्हेंबरला बैठक घेतली आणि तत्काळ समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.

चोरालाच पोलीस केले

समितीचे सचिव म्हणून जे अधिकारी आहेत त्या लक्ष्मीकांत जाधव यांनीच बिवलकरांना जमीन दिली होती. त्यामुळे ही समिती म्हणजे चोरालाच पोलीस केल्यासारखे आहे, असा आरोप रोहित पवार यांनी केला. निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली चौकशीची मागणी त्यांनी केली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पश्चिम रेल्वेचे मोटरमन आंदोलनाच्या पवित्र्यात, कमी मनुष्यबळामुळे रजा मिळेनात; रेल्वे प्रशासनाकडून विविध मागण्यांकडे दुर्लक्ष

खासगी कंपन्यांच्या फायद्यासाठी बेस्टचे चालक-वाहक दावणीला, आठ तासांपेक्षा अधिक डय़ुटीचा ताण

महापालिकेला जाग आली, प्रदूषणकारी 53 बांधकामांवर बंदी

तळ ठोकून बसा नाही तर विकासाचे गाजर दाखवा विजय शिवसेनेचाच होणार, अमोल किर्तीकर यांनी भाजपला सुनावले

मतदार यादीत मनसे पदाधिकाऱ्याच्या फोटोसमोर बंगाली नाव, बहिणीचा तर धर्मच बदलला

पोलीस उपनिरिक्षक पदासाठी एक वर्षासाठी वयोमर्यादा वाढवावी, एमपीएससी विद्यार्थ्यांची राज्यशासनाकडे निवेदनाव्दारे मागणी

बीडमध्ये कमळ-घड्याळ्यात जुंपली, महाविकास आघाडी सेफ झोनमध्ये

मुंबईला केंद्रशासित नाही तर अदानीशासित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, आदित्य ठाकरे यांची टीका

जगळपूर येथे शेतात सापडले अतिविषारी घोणस, सर्पमित्राने दिले जीवनदान