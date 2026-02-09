माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकाची प्रत प्रकाशनापूर्वीच सोशल मीडियावर, दिल्ली पोलिसांच्या विशेष कक्षाने केला गुन्हा दाखल

माजी लष्करप्रमुख एमएम नरवणे यांनी लिहिलेल्या “फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी” या पुस्तकासंदर्भात वाद निर्माण झालेला आहे. प्रकाशनाआधीच पुस्तकासंदर्भात सोशल मीडियावर प्रसारणासंदर्भात दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला आहे. सोमवारी दिल्ली पोलिसांनी जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात ही माहिती देण्यात आली. तपासांती असे दिसून आले आहे की, पेंग्विन रँडम हाऊस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडने तयार केलेल्या कथितपणे काही वेबसाइटवर त्याच नावाच्या पुस्तकाची टाइपसेट पीडीएफ प्रत उपलब्ध आहे. शिवाय, पुस्तकाचे मुखपृष्ठ काही ऑनलाइन मार्केटिंग प्लॅटफॉर्मवर विक्रीसाठी उपलब्ध असल्याचे दाखवण्यात आले आहे.

“फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी” नावाच्या पुस्तकाची प्री-प्रिंट प्रत ऑनलाइन फिरत असल्याचा दावा करणाऱ्या सोशल मीडिया आणि काही वृत्त मंचांवर प्रसारित होणाऱ्या माहितीची दिल्ली पोलिसांनी दखल घेतली आहे. असे वृत्त आहे की या पुस्तकाला अद्याप संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रकाशनासाठी आवश्यक मान्यता मिळालेली नाही.

तपासात असे दिसून आले की, त्याच नावाच्या एका टाइपसेट पुस्तकाची पीडीएफ अनेक वेबसाइटवर उपलब्ध होती. शिवाय, काही ऑनलाइन मार्केटिंग प्लॅटफॉर्मवर पुस्तकाचे अंतिम मुखपृष्ठ देखील प्रदर्शित केले जात होते, जणू काही ते विक्रीसाठी तयार आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, दिल्ली पोलिसांनी या कथित लीक किंवा संशयास्पद अनधिकृत प्रकाशनाबाबत विशेष कक्षाकडे गुन्हा दाखल केला आहे. ही पीडीएफ ऑनलाइन कोणी आणि कशी अपलोड केली याचा सखोल तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. संसदेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान राहुल गांधी बोलत असताना नरवणे यांच्या पुस्तकाचा उल्लेख करण्यात आला होता.

