नक्षलवाद्यांचा घातपाताचा कट उधळला, गडचिरोली पोलिसांनी शस्त्र तयार करण्याचा कारखाना केला उद्ध्वस्त

गडचिरोली पोलिसांना नक्षलविरोधी मोहीमेत मोठे यश मिळाले आहे. पोलिसांनी नक्षलवाद्यांचा शस्त्र तयार करण्याचा कारखाना उद्ध्वस्त केला आहे. पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी 4 मार्च रोजी मौजा मुरुमभुशी गावाजवळ महाराष्ट्र-छत्तीसगड जंगल परिसरात विशेष अभियान पथकाचे जवान (सी-60) नक्षलविरोधी अभियान राबवित असतांना संशयास्पद नक्षल दलम आढळुन आले. यावेळी नक्षलवाद्यांनी प्रथम पोलीस जवानांवर गोळीबार केला. नक्षलवाद्यांच्या विशेष अभियान पथकाच्या जवानांनी त्यास चोख प्रत्युत्तर दिले. मात्र नक्षलवाद्यांनी घनदाट जंगलाचा फायदा घेत पळ काढला.

या भागात शोध मोहीम राबविली असता, परिसरातील एका कॅम्पमध्ये नक्षलवाद्यांच्या शस्त्र तयार करण्याच्या मशिनरी आढळून आल्या. सदर मशिनरी पोलीस जवानांनी उद्ध्वस्त केल्या. मात्र या ठिकाणावरुन जवान परत येत असतांना नक्षल दलमनी पुन्हा पोलीस पथकांवर गोळीबार केला. त्यांना पोलीस पथकाने प्रत्युत्तर दिले असता नक्षलवाद्यांनी पळ काढला.

जंगल परिसरात नक्षल्यांचा शस्त्र तयार करण्याचे साहित्य आढळल्याने त्या भागात नक्षलवादी असल्याचा संशय बळावला. त्यामुळे आज शुक्रवारी रोजी पुन्हा त्याच भागात अभियान राबविण्यासाठी काही विशेष अभियान पथक (सी-60) घटनास्थळावर पाठविण्यात आले. विशेष अभियान पथकाच्या दोन्ही समुहांनी नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर देत नक्षलवाद्यांचे मोठया प्रमाणात नुकसान केले व नक्षली हल्ला परवुन लावण्यात यश मिळवले. या अभियानादरम्यान एका जवानाच्या पायाला गोळी लागली असून त्याला पुढील उपचाराकरीता हेलिकॉप्टरने रवाना करण्यात आले आहे. जखमी जवानाची प्रकृती स्थिर आहे. नक्षलविरोधी उत्कृष्ट कारवाई करणाऱ्या जवानांचे पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल यांनी अभिनंदन केले.

राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही याबाबत माहिती दिली आहे. महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यातील काही दुर्गम भाग नक्षलग्रस्त आहे. पोलिसांनी नक्षलवाद्यांविरोधात कारवाईला सुरुवात केली असून अंबुजमाड येथील शस्त्रास्त्र उत्पादक फॅक्टरीवर छापा टाकून ती नष्ट केली आहे, अशी माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली.

Gadchiroli is remote district affected by Naxal activities in Maharashtra. Police conducted raid at the arms manufacturing factory in Abujhmad & destroyed it. Gadchiroli police conducted operation under Tactical Counter Offensive Campaign: Maharashtra HM Anil Deshmukh pic.twitter.com/lMaFe3alUh

