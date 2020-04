Video- खुषखबर! लॉकडाऊनमध्ये गंगेच्या प्रदुषणात घट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशभरात लॉकडाऊन जारी केल्यापासून देशभरातील कारखाने, अनेक केमिकल कंपन्या बंद आहेत. तसेच लोकांनाही घराबाहेर पडण्यास बंदी आहे. देशात कोरोनाने थैमान घातले आहे, देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत आहे, अशातच लॉकडाऊनमुळे एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. लॉकडाऊनमुळे गंगा नदिच्या प्रदुषणात घट झाली आहे. गंगा नदिच्या प्रदुषणात तब्बल 40ते 50टक्के घट झाली आहे.

#WATCH: Water quality of river Ganga in Varanasi improves as industries are shut due to #CoronavirusLockdown. As per Dr PK Mishra, Professor at Chemical Engineering & Technology, IIT-BHU,Varanasi, there has been 40-50% improvement in quality of water in river Ganga. pic.twitter.com/vuF0xiUv8W

— ANI UP (@ANINewsUP) April 5, 2020