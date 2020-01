गँगस्टर ‘एजाज लकडावाला’ला पाटणा विमानतळावरून अटक, पोलीस कोठडीत रवानगी

खार येथील एका बांधकाम व्यावसायिकाला ठार मारण्याची धमकी देऊन खंडणी मागितल्याप्रकरणी पोलिसांच्या रडारवर असलेला कुख्यात गँगस्टर एजाज लकडावाला याला पाटणा विमानतळावर अटक करण्यात आली आहे. मुंबई पोलिसांच्या खंडणीविरोधी पथका केलेल्या या कारवाईनंतर त्याला न्यायालयाकडून 21 जानेवारी पर्यंत पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे.

बांधकाम व्यावसायिकाला ठार मारण्याची धमकी देऊन खंडणी मागितल्याप्रकरणी एजाज लकडावाला पोलिसांच्या रडार होता. 29 डिसेंबर रोजी लकडावाला याची मुलगी विदेशात पळून जाण्याच्या प्रयत्नात होती. मात्र मुंबई पोलिसांनी तिला आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून अटक केली. खार पोलीस ठाण्यात तिच्यावर एक गुन्हा दाखल झाला होता. या गुह्याच्या तपास नंतर खंडणीविरोधी पथकाकडे सोपविण्यात आले होता. तपासादरम्यान या गुह्यात एजाज लकडावाला याच्यासोबत त्याचा भाऊ अकिल याचाही सहभाग निश्चित झाल्याने त्याला अटक करण्यात आली होती. मात्र एजाज काही पोलिसांच्या हाती लागला नव्हता. पोलीस त्याच्या मागावर होते. अखेर गुरुवारी मुंबई पोलिसांना मोठं यश आलं आणि एजाजला पाटणा येथील विमानतळावरून अटक करण्यात आली.

