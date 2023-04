Punjab Gas Leak लुधियानामध्ये गॅस गळती होऊन 9 जणांचा मृत्यू, 10 गंभीर

पंजाबमधील लुधियाना (Ludhiana) शहरामध्ये रविवारी सकाळी भीषण दुर्घटना घडली. ग्यासपुरा (Giaspura) भागामध्ये गॅस गळती होऊन 9 जणांचा मृत्यू झाला, तर 11 जण गंभीर आहेत. याची माहिती मिळताच पोलिसांचे पथक आणि प्रशासनाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी अग्निशमन दलाच्या जवानांच्या मदतीने बेशुद्ध पडलेल्या नागरिकांना उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले आहे. तसेच संपूर्ण परिसर सील करण्यात आला आहे.

माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, ग्यासपुरा (Giaspura) भागातील दूध उत्पादक कंपनीमध्ये गॅस गळती झाली. दुधाचे पदार्थ थंड करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या गॅसची गलती होऊन 9 जणांचा मृत्यू झाला, तर एक डझनहून अधिक नागरिक बेशुद्ध झाले आहेत.

Nine people dead and 11 hospitalised in an incident of gas leak in Giaspura area of Ludhiana, Punjab. Local administration, Police officials, NDRF team at the spot. pic.twitter.com/PRYmYdRe7V — ANI (@ANI) April 30, 2023

दरम्यान, गॅस गळतीची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. याचे व्हिडोओ समोर आले असून यात पोलीस तोंडावर मास्क घालून परिसर सील करताना दिसत आहेत.

Major accident took place in #Ludhiana, #Punjab, 6 people died and 10 injured due to a sudden #Gasleak in Gayaspura area. Entire area is being sealed by the police. Fire brigade reached the spot. Yet not known the source of the Gas Leak. @LudhianaDpro #gas #PunjabPolice #Leak pic.twitter.com/id749xPld0 — Bharat Verma 🇮🇳💯 (@Imbharatverma) April 30, 2023

‘गोयल मिल्क प्लांट’ नावाच्या कारखान्यामध्ये गॅस गळती झाली आहे. या कारखान्यात बड्या कंपन्यांचे दुग्धजन्य पदार्थ स्टोअर केले जातात. त्यानंतर त्याचा पुढे पुरवठा केला जातो. प्राथमिक माहितीनुसार दुग्धजन्य पदार्थ थंड करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या गॅसची गळती झाली आहे. गॅस गळतीमुळे कारखान्यापासून 300 मीटर परिघात राहणाऱ्या लोकांना श्वास घेण्यास त्रास होत आहे. पोलीस सध्या कारखान्याजवळ असून गॅस गळतीचे कारण शोधले जात आहे. पोलिसांनी व्यवस्थापकांशीही संपर्क साधला आहे.