Germany Church shooting जर्मनीतील चर्चमध्ये अंदाधुंद गोळीबारात 7 ठार, अनेक जखमी

जर्मनीमधील एका चर्चमध्ये झालेल्या अंदाधुंद गोळीबारामध्ये सात जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. गुरुवारी रात्रीच्या सुमारास हा प्रकार घडला. हल्ल्यामागील कारण अस्पष्ट आहे.

At least six people are dead and several more injured after a shooting in the northern German city of Hamburg, Focus Online media reported, citing the fire service: Reuters

