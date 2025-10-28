सोने एका दिवसात 2000 रुपयांनी घसरले, चांदीच्या दरातही मोठी घसरण; जाणून घ्या आजचे दर…

दिवाळीनंतर सोन्या-चांदीच्या दरात सुरू असलेली घसरण अजूनही सुरुच आहे. सोने आणि चांदीचे दर मंगळवारीही घसरले आहेत. जागितक शांततेसाठी होत असलेले प्रयत्न आणि टॅरिफबाबत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेले सकारात्मक संकेत यामुळे सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. सराफा बाजारात २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम ११९,००० पर्यंत घसरली आहे. तर चांदीच्या किमतीही मोठ्या प्रमाणात घसरल्या आहेत.
सराफा बाजारात सोन्याच्या किंमतीत मोठी घट दिसत आहे. २३ कॅरेट सोन्याचे दर १२०५९३ रुपयांवरून ११८६८७ रुपयांवर आले आहेत. सोने एका दिवसात १,९०६ रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. २२ कॅरेट सोने ११०९०७ रुपयांवरून १०९१५४ रुपयांवर आले आहे. ते एका दिवसात १,७५३ रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. १८ कॅरेट सोने ९०८०९ रुपयांवरून ८९३७३ रुपयांवर आले आहे. ते १,४३६ रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. तर 14 कॅरेट सोने ७०८३१ रुपयांवरून ६९७११ रुपयांवर झाले आहे. ते एका दिवसात १,१२० रुपयांनी स्वस्त झाले आहे.
सोन्याप्रमाणे चांदीच्या किमतीतही घसरण झाली आहे. एक किलो चांदीसाठी १४५०३१ रुपये मोजावे लागत आहेत. दिवाळीपूर्वी चांदीचे दर एक किलोसाठी 2 लाखांपर्यंत पोहचले होते. सराफा बाजाराप्रमाणे वायदे बाजारातही सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण दिसत आहे. चांदी प्रति १ किलोसाठी १४५०३१ रुपयांवरून १४३४०० रुपयांवर आले आहेत. ते एका दिवसात १,६३१ रुपयांनी स्वस्त झाले आहे.