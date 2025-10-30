एल्फिन्स्टन पूलबाधितांना लवकरच घरे; घरांची दुरुस्ती, रंगरंगोटी करण्यासाठी म्हाडाची लगबग, पंधरा दिवसांत एमएमआरडीएकडे घरे सुपूर्द करणार

एल्फिन्स्टन पुलामुळे बाधित होणाऱ्या दोन इमारतींमधील 83 रहिवाशांना लवकरच नव्या घराच्या चाव्या मिळणार आहेत. एमएमआरडीएने रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी निवडलेल्या घरांची आवश्यक ती दुरुस्ती आणि रंगरंगोटी करण्याची तयारी म्हाडाने सुरू केली असून त्यासाठी कंत्राटदार नियुक्त करण्याची लगबग सुरू आहे. युद्धपातळीवर या घरांची दुरुस्ती करून पुढील पंधरा दिवसांत म्हाडा ही घरे एमएमआरडीएकडे सुपूर्द करणार आहे. रहिवाशांना घरांचे वाटप करण्याची जबाबदारी एमएमआरडीएवर असणार आहे.
वरळी-शिवडी कनेक्टरसाठी एल्फिन्स्टन येथे सध्याचा पूल काढून डबलडेकर पूल उभारला जाणार आहे. या पुलाच्या कामामुळे बाजूला असलेल्या हाजी नुरानी आणि लक्ष्मी निवास या दोन इमारती बाधित होणार आहेत. लक्ष्मी निवास या इमारतीत 60 तर हाजी नुरानी या इमारतीत 23 रहिवासी आहेत. संबंधित रहिवाशांना दादर, माहीम, माटुंगा, वडाळा, प्रभादेवी, लोअर परळ या भागातील म्हाडाची 83 घरे मालकी तत्त्वावर दिली जाणार आहेत. त्यानुसार एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी म्हाडाच्या 119 घरांची पाहणी केली असून त्यातील 83 घरांची या रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी निवड केली. या घरांची आवश्यक ती दुरुस्ती करून द्यावी, अशी मागणी एमएमआरडीएने केली होती. त्यानुसार म्हाडा आता या घरांची दुरुस्ती करणार आहे.
म्हाडाने केली 97 कोटी रुपयांची मागणी
रेडिरेकनरच्या 110 टक्के दराने याप्रमाणे 300 ते 700 चौरस फुटांच्या 83 घरांसाठी म्हाडाने एमएमआरडीएकडून 97 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. घरांची दुरुस्ती झाल्यावर एमएमआरडीएचे अधिकारी पुन्हा या घरांची पाहणी करतील. त्यानंतर पैसे देऊन म्हाडाकडून या घराचा ताबा घेतील, असे सूत्रांनी सांगितले.