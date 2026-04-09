मतदान झाले हाय-टेक; पुद्दुचेरीतील मतदान केंद्रावर ‘नीला’ रोबोने केले मतदारांचे स्वागत

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

लोकशाहीचा उत्सव साजरा होत असताना पुद्दुचेरीमध्ये तंत्रज्ञानाचा एक आगळावेगळा आविष्कार पाहायला मिळाला. पुद्दुचेरी विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मतदारांचा उत्साह वाढवण्यासाठी आणि त्यांना मदत करण्यासाठी नीला (Nila) नावाचा ह्युमनॉइड रोबो मतदान केंद्रावर तैनात करण्यात आले होते. साडी परिधान केलेल्या या रोबोने मतदारांचे स्वागत केल्यामुळे मतदान केंद्रावर सर्वांचे लक्ष वेधले गेले.

काय आहे नीला रोबोची वैशिष्ट्ये?

पुद्दुचेरीतील व्ही.ओ.सी. सरकारी शाळेतील मतदान केंद्रावर हा रोबो तैनात करण्यात आला होता. कोईमतूर येथील ‘रोबो मिरर’ या संस्थेने हा रोबो विकसित केला आहे. नीला रोबोची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

  • बहुभाषिक संवाद: हा रोबो तामिळ आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमध्ये मतदारांशी संवाद साधू शकतो.
  • मतदान केंद्रावर आलेल्या नागरिकांना मतदानाची प्रक्रिया समजून सांगणे आणि त्यांना रांगेत उभे राहण्याबाबत सूचना देणे, अशी कामे हा रोबो करत होता.
  • हिंदुस्थानी संस्कृतीचे दर्शन घडवत या रोबोला साडी नेसवण्यात आली होती, जे मतदारांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरले.

दरम्यान, मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी आणि तरुण मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने हा प्रयोग राबवला आहे. यापूर्वी लग्नसोहळे किंवा कॉर्पोरेट कार्यक्रमांमध्ये रोबोचा वापर पाहिला होता, मात्र लोकशाहीच्या सर्वात मोठ्या प्रक्रियेत अशा प्रकारे तंत्रज्ञानाचा वापर झाल्यामुळे पुद्दुचेरीची ही निवडणूक चर्चेचा विषय ठरली आहे.

