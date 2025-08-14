Makeup Tips – रोज मेकअप करत असाल तर, ‘ही’ काळजी घ्यायलाच हवी

प्रत्येक महिला एखाद्या खास प्रसंगी किंवा पार्टीला जाताना निश्चितच मेकअप करते, त्यामुळे लूक आणखी आकर्षक होण्यास मदत होते. काही महिला ऑफिसला जातानाही दररोज मेकअप करतात. आता तो दिनचर्येचा एक भाग बनत चालला आहे. अलीकडे मुलेही मेकअपबद्दल जागरूक आहेत.
Skin Care Tips – चेहरा उजळ होण्यासाठी फक्त हा एक पदार्थ आहे गरजेचा, वाचा
तुम्हीही दररोज मेकअप करत असाल तर काही गोष्टींकडे लक्ष देणे खूप महत्वाचे आहे. कारण मेकअप उत्पादनांमध्ये असलेले रसायने तुमच्या त्वचेला तसेच आरोग्याला हानी पोहोचवू शकतात. दररोज मेकअप लावणे तुमच्यासाठी कसे हानिकारक असू शकते हे तज्ज्ञांकडून जाणून घेऊया.
Beauty Tips – चेहऱ्यावर चमक आणण्यासाठी हा फेसपॅक आहे सर्वात उत्तम आणि स्वस्त, वाचा
दररोज मेकअप करण्याचे तोटे
मेकअप दररोज केला तर मुरुमांची समस्या उद्भवू शकते कारण तो छिद्रांना ब्लॉक करतो. काहींना त्वचेवर जळजळ होऊ शकते. जास्त मेकअपमुळे त्वचा कोरडी होऊ शकते.
वयाच्या आधी चेहऱ्यावर वृद्धत्वाची चिन्हे दिसू शकतात कारण मेकअप केल्याने सूर्यकिरणांचे शोषण वाढते आणि मुक्त रॅडिकल्स तयार होतात, ज्यामुळे त्वचेवर सुरकुत्या लवकर दिसू लागतात.
काही लिपस्टिकमध्ये शिसे आणि जड धातू असतात. एफडीएने कोणत्याही मेकअप उत्पादनांमध्ये 10 पीपीएम पेक्षा जास्त शिसे घालण्यास मनाई केली आहे. अशा परिस्थितीत, जर एखाद्या कंपनीच्या मेकअप उत्पादनांमध्ये शिशाचे प्रमाण जास्त असेल तर ते न्यूरोटॉक्सिसिटी, रक्तदाब किंवा प्रजनन अवयवाचे नुकसान होऊ शकते.
तज्ज्ञ दररोज मेकअप न करण्याचा सल्ला देतात. ज्या दिवशी तुम्हाला पार्टीला जायचे असेल किंवा एखादा खास प्रसंग असेल, त्या वेळी मेकअप करा.
नेहमी चांगल्या कंपनीच्या उत्पादनांचा बेस आधी लावा. पार्टीतून आल्यानंतर, क्लिंजिंग लोशनने मेकअप काढा. त्यानंतर, चेहरा धुवा आणि मॉइश्चरायझर लावा. यासोबतच, मेकअप ब्रश किंवा स्पंज नेहमी स्वच्छ करा आणि इतर कोणाचे मेकअप लावणारे उत्पादन वापरू नका. मेकअप लावण्यापूर्वी मॉइश्चरायझर आणि सनस्क्रीन लावा.
Skin Care – चेहऱ्यावर नैसर्गिक चमक येण्यासाठी ‘ही’ वस्तू लावा, वाचा
मेकअप उत्पादने खरेदी करताना, त्यावर लिहिलेल्या घटकांकडे लक्ष द्या. कमी रासायनिक किंवा नैसर्गिक उत्पादने निवडण्याचा प्रयत्न करा. तसेच चांगल्या कंपनीची उत्पादने खरेदी करा. तुमच्या त्वचेचा प्रकार आणि हवामानानुसार मेकअप उत्पादने निवडा.