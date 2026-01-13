आयब्रो विरळ असतील तर हे उपाय करुन बघा, वाचा

केस आपल्या शरीराचे सौंदर्य वाढवतात, तसेच भुवया चेहऱ्याच्या सौंदर्यात महत्वाची भूमिका बजावतात. जाड आणि सुंदर भुवया चेहरा आकर्षक बनवतात, परंतु कधीकधी, ताणतणाव, हार्मोनल बदल, वारंवार थ्रेडिंग किंवा पौष्टिक कमतरतांमुळे, भुवया विरळ होऊ लागतात. काही लोकांच्या लहानपणापासूनच भुवया विरळ असतात, ज्यामुळे त्या निस्तेज दिसतात.
भुवया वाढीसाठी बाजारात अनेक उत्पादने आणि सीरम उपलब्ध आहेत, परंतु त्यातील रसायने त्वचेला हानी पोहोचवू शकतात. म्हणून, घरगुती उपचार हा सर्वात सुरक्षित आणि प्रभावी पर्याय मानला जातो. हे उपाय नियमितपणे केल्याने भुवया जाड होतातच असे नाही तर चमक आणि ताकद देखील वाढते.
एरंडेल तेल भुवया जाड करण्यासाठी खूप उपयुक्त आहे. दररोज रात्री झोपण्यापूर्वी भुवयांना हलक्या हाताने एरंडेल तेल लावा आणि ते तसेच राहू द्या. नियमित वापराने भुवयांची वाढ सुधारते.
नारळ तेल सहज उपलब्ध आणि परवडणारे आहे. ते व्हिटॅमिन ई ने समृद्ध आहे, जे भुवयांना पोषण देते. त्याचा वापर केल्याने भुवया जाड होण्यास आणि हिवाळ्यात कोंडा टाळण्यास मदत होते.
हिवाळ्यात उकडलेल्या अंड्याला सूपरफूड का मानले जाते, जाणून घ्या
बहुतेक घरांमध्ये कोरफडीचे वनस्पती असते. कोरफडीचे जेल भुवयांच्या मुळांना पोषण देते आणि वाढ वाढवते. जर तुमच्या घरी कोरफडीचे रोप नसेल, तर बाजारात उपलब्ध असलेले कोरफडीचे जेल देखील वापरले जाऊ शकते.
कांद्याचा रस भुवयांच्या वाढीसाठी खूप फायदेशीर मानला जातो. त्यात सल्फर असते, जे भुवयांच्या मुळांना मजबूत करते आणि नवीन केसांच्या वाढीस प्रोत्साहन देते. कापसाच्या बोळ्याने थोड्या प्रमाणात रस तुमच्या भुवयांना लावा.
हाॅटेलसारखे पराठे घरी होत नाहीत, चला तर मग फाॅलो करा या टिप्स
तुमच्या स्वयंपाकघरात ऑलिव्ह ऑइल असेल तर तुम्ही ते तुमच्या भुवयांना मजबूत करण्यासाठी देखील वापरू शकता. दररोज रात्री झोपण्यापूर्वी तुमच्या भुवयांना हलक्या हाताने मालिश करा. काही दिवसांतच तुम्हाला फरक दिसेल.
हे घरगुती उपाय संयम आणि नियमिततेने वापरा. ते तुम्हाला कोणत्याही दुष्परिणामांशिवाय जाड, मजबूत आणि अधिक सुंदर भुवया वाढविण्यास मदत करू शकतात.