IND vs ENG Test – यशस्वीचं सलग दुसरं द्विशतक, राजकोटमध्ये रचले विक्रमांचे इमले

राजकोटमध्ये इंग्लंडविरुद्ध सुरू असलेल्या तिसऱ्या कसोटीत हिंदुस्थानचा सलामीवीर यशस्वी जैस्वाल याने द्विशतक ठोकत भीमपराक्रम केला. यशस्वीने 14 चौकार आणि 12 षटकारांची आतषबाजी करत नाबाद 214 धावा चोपल्या. याआधी विशाखापट्टणम कसोटीतही त्याने 209 धावांची खेळी केली होती. या खेळीसह त्याने अनेक विक्रम आपल्या नावावर केले आहेत.

हिंदुस्थानकडून लागोपाठ दोन कसोटीत आणि एकाच मालिकेत दोन द्विशतक ठोकणारा यशस्वी तिसरा फलंदाज ठरला आहे. यशस्वीच्या आधी लागोपाठ दोन कसोटीत विनोद कांबळी (1992-93) आणि विराट कोहलीने (2017-18) द्विशतक केली आहेत. हिंदुस्थानकडून एकाच मालिकेत दोन द्विशतक सर्वात आधी विनु मंकड (1955) आणि त्यानंतर विराट कोहलीने (2017-18) ठोकले होते. त्या पंक्तीत आता यशस्वीचाही समावेश झाला.

