देशातील कोरोनाग्रस्तांच्या आकड्यात सर्वात मोठी वाढ, वाचा ही धक्कादायक आकडेवारी

देशातील कोरोनाग्रस्तांच्या आकड्यात गेल्या 24 तासात आतापर्यंतची सर्वात मोठी वाढ झाली आहे. बुधवारी देशभरात 95,735 रुग्णांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आली आहे. अशाने देशातली कोरोनाग्रस्तांचा आकडा हा 44,65,864 झाला आहे.

Single-day spike of 95,735 new #COVID19 cases & 1,172 deaths reported in India, in the last 24 hours.

The total case tally stands at 44,65,864 including 919018 active cases, 3471784 cured/discharged/migrated & 75062 deaths: Ministry of Health pic.twitter.com/eaRLQHDesZ

— ANI (@ANI) September 10, 2020