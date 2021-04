बापरे! कोरोनाने सारे रेकॉर्ड तोडले, गेल्या 24 तासांत 3,14,835 रुग्णांची नोंद

देशात कोरोना विषाणूचे संक्रमण वेगाने वाढत असून पहिल्यांदाच 3 लाखांहून अधिक रुग्णांची नोंद झाली आहे. गेल्या 24 तासामध्ये देशात 3,14,835 रुग्ण सापडले आहेत, तर 2104 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

कोरोनाचा नवीन स्ट्रेन अधिक आक्रमकपणे आणि वेगाने पसरत आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये परिस्थिती बिकट होत आहे. बेड, ऑक्सिजनची कमतरता भासत असून यामुळे रुग्णसंख्या आणि मृतांचा आकडाही वाढत आहे. यामुळे देशातील सक्रिय रुग्णांचा आकडाही फुगत चालला आहे.

India reports 3,14,835 new #COVID19 cases, 2,104 deaths and 1,78,841 discharges in the last 24 hours, as per Union Health Ministry

Total cases: 1,59,30,965

Total recoveries: 1,34,54,880

Death toll: 1,84,657

Active cases: 22,91,428

Total vaccination: 13,23,30,644 pic.twitter.com/S5wPm9KGwf

— ANI (@ANI) April 22, 2021