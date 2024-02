IND vs ENG Test – इंग्लंडने टॉस जिंकला; हिंदुस्थानची प्रथम गोलंदाजी, आकाश दीपचे पदार्पण

हिंदुस्थान आणि इंग्लंड संघातील पाच कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील चौथा सामना आजपासून रांचीमध्ये सुरू झाला. मालिकेत 2-1 ने पिछाडीवर असणाऱ्या पाहुण्या इंग्लंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. हिंदुस्थानच्या संघात एक बदल करण्यात आला असून जसप्रीत बुमराहच्या जागी आकाश दीपला अंतिम 11मध्ये स्थान मिळाले आहे. हिंदुस्थानकडून कसोटी खेळणारा तो 313 वा खेळाडू ठरला आहे.

हिंदुस्थानी संघाने चौथ्या कसोटीतून वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह याला विश्रांती देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याच्या जागी आकाश दीप की मुकेश कुमार खेळणार यावर सस्पेन्स कायम होता. अखेर आकाश दीपला पदार्पणाची संधी मिळाली. मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड यांनी त्याला टॅस्ट कॅप सोपवली.

