रोहित-राहुलचे शतक, कुलदीपची हॅटट्रीक; हिंदुस्थानचा विंडीजवर दणदणीत विजय

हिंदुस्थान आणि वेस्ट इंडीजमधील दुसरा सामना विशाखापट्टणम येथे रंगला. या लढतीत टीम इंडियाने वेस्ट इंडीजचा 107 धावांनी पराभव केला आणि मालिकेत 1-1 अशी बरोबरी साधली. टीम इंडियाने विजयासाठी दिलेल्या 388 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना विंडीजचा संघ 280 धावांमध्ये गारद झाला. टीम इंडियाकडून कुलदीप यादवने हॅटट्रीकसह 3 बळी घेतले. कुलदीपसह शमीने 3, जाडेजाने 2 आणि शार्दुल ठाकूरने एक बळी घेतला.

तत्पूर्वी टीम इंडियाने प्रथम फलंदाजी करताना 50 षटकात 5 बाद 387 धावांचा डोंगर उभारला. टीम इंडियाकडून रोहित आणि राहुलने 227 धावांची सलामी दिली. राहुलने 102 धावांची शतकी, तर रोहितने 159 धावांची दीडशतकी खेळी केली. यानंतर पंतने 16 चेंडूत 39 धावांची तुफानी खेळी केली. पंतला अय्यरने 32 चेंडूत 53 धावा काढत चांगली साथ दिली. अखेरच्या षटकांमध्ये जाधवने 10 चेंडूत 16 धावा करत टीम इंडियाला धावांचा डोंगर उभारून दिला.

वाचा या लढतीचे सर्व लाईव्ह अपडेट –



विंडीजला नववा धक्का

35 षटकानंतर 8 बाद 221 धावा

2017 मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कोलकाता वन डेमध्ये घेतली होती पहिली हॅटट्रीक

एक दिवसीय कारकीर्दीतील दुसरी हॅटट्रीक

कुलदीप यादवची हॅटट्रीक

बाद होण्यापूर्वी केल्या 78 धावा

विंडीजला सहावा धक्का, धोकादायक होप बाद

विंडीजच्या 200 धावा पूर्ण

30 षटकानंतर 5 बाद 194 धावा

विंडीजचा निम्मा संघ माघारी, पोलार्ड शून्यावर माघारी

बाद होण्यापूर्वी केल्या 47 चेंडूत 74 धावा

निकोलस पूरन बाद, शमी फोडली जोडी

निकोलस पूरनचे वादळी अर्धशतक, सामना रोमांचक होणार

विंडीजच्या 150 धावा पूर्ण

25 षटकानंतर 3 बाद 145 धावा

शाई होपचे अर्धशतक, टीम इंडियाचा विकेटची आवश्यकता

18 षटकानंतर 3 बाद 92 धावा

विंडीजला तिसरा धक्का, चेज 4 धावांवर बाद

चेन्नईतील लढतीत शतक ठोकणारा हेटमायर 4 धावांवर धावबाद

विंडीजला दुसरा धक्का, हेटमायर बाद

शार्दुल ठाकूरने केले बाद

टीम इंडियाला पहिले यश, ल्युईस 30 धावांवर बाद

10 षटकानंतर बिनबाद 56 धावा

विंडीजची दमदार सुरुवात, होप-ल्युईसची 50 धावांची सलामी

5 षटकानंतर बिनबाद 27 धावा

2 षटकानंतर बिनबाद 8 धावा

विंडीजची फलंदाजी सुरू

टीम इंडियाच्या 50 षटकात 5 बाद 38

अर्धशतकानंतर अय्यर 53 धावांवर बाद

श्रेयस अय्यरचे अर्धशतक

पंत 39 धावावंर बाद

पंत-अय्यरची तुफान फटकेबाजी, हिंदुस्थानच्या 350 धावा पूर्ण

टीम इंडियाच्या 300 धावा पूर्ण

44 षटकानंतर टीम इंडियाच्या 3 बाद 294 धावा

रोहित शर्मा 159 धावांवर बाद

रोहित शर्माचे दीडशतक, टीम इंडियाची मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल

टीम इंडियाच्या 250 धावा पूर्ण

38 षटकात टीम इंडियाच्या दोन बाद 235 धावा

टीम इंडियाचा दुसरा धक्का, विराट शून्यावर बाद

राहुल-रोहितने दिली 227 धावांची दणदणीत सलामी

शतकानंतर राहुल 102 धावांवर बाद

102 चेंडूत 8 चौकार आणि 3 षटकारांसह शतकाला गवसणी

लोकेश राहुलचे एक दिवसीय कारकिर्दीतील 3 रे शतक

for KL Rahul Can India reach a score above 350?#INDvWI pic.twitter.com/9WkGuk80Xs — ICC (@ICC) December 18, 2019

टीम इंडियाच्या 200 धावा पूर्ण

एक दिवसीय कारकिर्दीतील 28 वे शतक

107 चेंडूत 7 चौकार आणि 3 षटकारांसह शतकाला गवसणी

रोहित शर्माचे दणदणीत शतक

ODI century number 2️⃣8️⃣ for Rohit Sharma He is now ahead of Hashim Amla and sits joint fourth in the all-time list #INDvWI pic.twitter.com/QIy1oXhZhM — ICC (@ICC) December 18, 2019

32 षटकात टीम इंडियाच्या 183 धावा

28 षटकात टीम इंडियाच्या 160 धावा

राहुल-रोहितचे अर्धशतक, टीम इंडियाचे दीडशतक

22 षटकात टीम इंडियाच्या नाबाद 122 धावा

रोहीत शर्माचे अर्धशतक

लोकेश राहुलची तुफान फटकेबाजी

टीम इंडियाच्या शंभर धावा पूर्ण, रोहित अर्धशतकाच्या उंबरठ्यावर

15 षटकात टीम इंडियाच्या 82 धावा, रोहित व लोकेश दोघेही 40 धावांवर नाबाद

दहा षटकात टीम इंडियाच्या 55 धावा

दोन षटकात टीम इंडियाच्या 7 धावा

टीम इंडियाच्या फलंदाजीला सुरुवात, रोहित शर्मा आणि लोकेश राहुल मैदानावर

नाणेफेक जिंकून वेस्ट इंडिजचा प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय