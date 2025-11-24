हिंदुस्थानच्या लेकींची कमाल, सलग दुसऱ्यांदा जिंकला कबड्डी विश्वचषक

सामना ऑनलाईन
|

हिंदुस्थानच्या लेकींनी पुन्हा एकदा दमदार कामगिरी करून दाखवली आहे. हिंदुस्थानच्या महिला कबड्डी संघाने सलग दुसऱ्यांदा कबड्डी विश्वचषक जिंकला आहे. सोमवारी झालेल्या अंतिम सामन्यात हिंदुस्थानच्या महिला कबड्डी संघाने चायनीज तैपेईला ३५-२८ अशा फरकाने पराभूत केले.

हिंदुस्थानच्या मजबूत संघासमोर चायनीज तैपेईने एक मोठे आव्हान उभं केलं होतं. परंतु हिंदुस्थानी कर्णधार रितू नेगी आणि उपकर्णधार पुष्पा राणा यांच्या नेतृत्वाखाली संघाने स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत शिस्तबद्ध, आक्रमक आणि संतुलित खेळ करून पूर्ण वर्चस्व गाजवले. पहिल्या सत्रातच त्यांनी आघाडी घेतली आणि दुसऱ्या सत्रात ती वाढवत चायनीज तैपेईला कोणतीही उलटफेर करण्याची संधीच दिली नाही.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

धर्मेंद्र यांच्या निधनाची बातमी अत्यंत दुःखद, आदित्य ठाकरे यांनी वाहिली श्रद्धांजली

IND Vs SA 2nd Test – मार्को यान्सनचा भेदक मारा अन् 15 वर्षांनी घडला नवा विक्रम; टीम इंडिया बॅकफुटवर

प्रारूप मतदार यादीतील गोंधळ हा स्पष्टपणे देशद्रोहाचा गुन्हा, याद्यांमध्ये बदल न झाल्यास रस्त्यावर उतरणार; आदित्य ठाकरेंचा इशारा

निवृत्त झाल्यावर माजी सरन्यायाधीश गवई यांनी सोडली ही सरकारी सुविधा, नवा आदर्श केला प्रस्थापित

इस्रायलचा लेबनॉनवर हवाई हल्ला, हिजबुल्लाहच्या प्रमुख नेत्याचा खात्मा

भाजपने प्रामाणिकपणे निवडणूक लढवल्यास त्यांची एकही जागा येणार नाही, आदित्य ठाकरे यांचा घणाघात

ते दिलीपजींना मोठा भाऊ मानत होते… धर्मेंद्र यांच्या निधनावर सायरा बानो यांनी सांगितल्या खास आठवणी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार, राज ठाकरेंसह प्रमुख नेत्यांनी बॉलीवूडच्या हीमॅनला वाहिली श्रद्धांजली

Mumbai News – घाटकोपरच्या पंतनगरमध्ये चाळीत आग, चार मुलांसह सहा जण जखमी