Israel Iran War – इस्रायल-अमेरिका हल्ल्यात इराणला मोठा धक्का: IRGC गुप्तचर प्रमुख माजिद खादेमी ठार झाल्याचा दावा

इराण आणि इस्रायलमधील वाढत्या तणावादरम्यान इराणला मोठा धक्का बसला आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या भीषण हल्ल्यात इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सच्या (IRGC) गुप्तचर संघटनेचे प्रमुख मेजर जनरल माजिद खादेमी यांचा मृत्यू झाला आहे. इराणच्या सरकारी प्रसारमाध्यमांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला असून या हल्ल्यासाठी थेट अमेरिका आणि इस्रायलला जबाबदार धरले आहे.
अमेरिका आणि इस्रायलने सोमवारी पहाटे इराणची राजधानी तेहरानच्या आसपासच्या निवासी भागांना लक्ष्य करून अनेक हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यांमध्ये खादेमी यांचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. इराणच्या फार्स न्यूज एजन्सीने गार्ड्सच्या हवाल्याने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हा हल्ला अमेरिका आणि इस्रायलचा संयुक्त कट होता. मेजर जनरल माजिद खादेमी यांनी गेल्या पाच दशकांपासून इराणच्या गुप्तचर आणि सुरक्षा व्यवस्थेत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, त्यामुळे त्यांचा मृत्यू हा इराणसाठी मोठा धोरणात्मक फटका मानला जात आहे.
आयआरजीसीने या हल्ल्याची पुष्टी केली असली तरी, मेजर जनरल खादेमी यांची हत्या नेमकी कुठे आणि कशा प्रकारे झाली, याबाबत अद्याप कोणताही सविस्तर तपशील जाहीर केलेला नाही. तेहरानमधील निवासी भागांवर झालेल्या या अनपेक्षित हल्ल्यामुळे परिस्थिती अधिक स्फोटक होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.