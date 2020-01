टीम इंडियाचा प्रसिद्ध गोलंदाज इरफान पठाणने जाहीर केली निवृत्ती

टीम इंडियाचा जलदगती गोलंदाज इरफान पठाण याने सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. पंधरा वर्षाच्या कारकिर्दीनंतर पठाणने निवृत्ती स्वीकारली आहे. मात्र तो लीग क्रिकेट खेळणार आहे. कसोटीमध्ये पहिल्याच षटकात हॅट्ट्रिक घेणारा इरफान हा टीम इंडियाचा एकमेव गोलंदाज आहे. त्याने कराची येथे 2006 मध्ये पाकिस्तान विरुद्ध ती हॅट्ट्रिक घेतली होती. या हॅट्ट्रीकनेच त्याचे टीम इंडियातले स्थान पक्के केले होते.

Indian cricketer Irfan Pathan announces retirement from all formats of cricket. (File pic) pic.twitter.com/X6NiBVhbCU

