तुमचा गुळ शुद्ध आहे का? भेसळ शोधण्यासाठी FSSAI शेअर केली आहे घरगुती चाचणी

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

हिंदुस्थानी घरांमध्ये वर्षभर गूळ हा मोठ्या प्रमाणात वापरला जाणारा घटक आहे. पारंपारिक मिष्टान्न गोड करण्यापासून ते आयुर्वेदिक पेयांपर्यंत उपयुक्त आहे. मात्र गुळामध्ये देखील भेसळीचे प्रकार वाढले आहेत. भेसळयुक्त गुळामध्ये अनेकदा साखर, पावडर किंवा बेकिंग सोडा सारख्या पदार्थ मिसळले जातात ज्यामुळे त्याची शुद्धता कमी होते आणि त्याची गुणवत्ता धोक्यात येते. ग्राहकांना जागरूक राहण्यास मदत करण्यासाठी, हिंदुस्थानातील अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने भेसळ शोधण्यासाठी एक साधी घरगुती पद्धत शेअर केली आहे.

गुळात बेकिंग सोडा शोधण्यासाठी सोपी FSSAI चाचणी शेअर केली आहे यामध्ये भेसळ शोधण्यासाठी घरी कोणीही ही चाचणी करू शकते. यासाठी १/४ चमचा कुस्करलेला गूळ एका टेस्ट ट्यूब किंवा लहान ग्लासमध्ये घ्या. नमुन्यात ३ मिली हायड्रोक्लोरिक अॅसिड घाला. प्रतिक्रियेचे निरीक्षण करा. जर गुळावर बुडबुडे आले तर गुळ अशुद्ध आहे. जेव्हा गुळात सोडियम बायकार्बोनेट असते, तेव्हा ते हायड्रोक्लोरिक अॅसिडशी प्रतिक्रिया देऊन कार्बन डायऑक्साइड वायू सोडते, ज्यामुळे बुडबुडे तयार होतात. भेसळयुक्त गुळाचे सेवन केल्याने पचन, रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होणे आणि शरीरातील ऊर्जा पातळी कमी होणे यांसारख्या समस्या होतात .

गुळ खरेदी करताना शुद्ध गुळ कसा शोधावा जाणुन घ्या

पॅकेज केलेला गूळ खरेदी करण्यापूर्वी FSSAI परवाना क्रमांक तपासा.

जास्त तेजस्वी किंवा चमकदार गुळाचे ब्लॉक टाळा, कारण हे कृत्रिम रंग किंवा अॅडिटीव्हचा वापर दर्शवू शकतात.

गुणवत्तेसाठी ओळखले जाणारे विश्वसनीय ब्रँड किंवा विश्वसनीय विक्रेते निवडा.

गडद गुळ निवडा जो बहुतेकदा कमी प्रक्रिया केलेला असतो.

असामान्यपणे स्वस्त गूळ टाळा, कारण कमी किमती भेसळीचे संकेत देऊ शकतात.

भेसळीचा संशय आल्यास काय करावे जर तुम्हाला संशयास्पद गुळ आढळला तर तुम्ही त्याची थेट तक्रार करू शकता: FSSAI चे ऑनलाइन तक्रार पोर्टल FSSAI मोबाइल अॅप स्थानिक अन्न सुरक्षा विभाग अशा प्रकरणांची तक्रार केल्याने अधिकाऱ्यांना कठोर कारवाई करण्यास आणि सर्व ग्राहकांसाठी अन्न सुरक्षा राखण्यास मदत होते.

सोप्या तपासण्या आणि जागरूक निवडींसह, तुम्ही तुमचा गुळ जितका अस्सल असावा तितकाच खरा आहे याची खात्री करू शकता.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Pune News – पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा नोटीसनामा फुसका! कारवाईला स्थगितीसाठी वेळ दिल्याची चर्चा

Iran Israel War – दोन दिवसांत 600 हून अधिक अमेरिकन सैनिकांचा मृत्यू, इराणचा दावा

अयातुल्ला खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर निषेध नोंदवणाऱ्या कश्मिरच्या खासदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल

बोबा टी आरोग्यासाठी धोकादायक: बबल टी पिल्याने किडनी स्टोन, फॅटी लिव्हर होण्याची शक्यता

Mumbai News – क्षुल्लक वादातून वडाळ्यात तरुणाची हत्या, चौघांना अटक

मिल्की पनीर खाण्यास खरोखर सुरक्षित आहे का, जाणून घ्या

इंस्टाग्रामवर रोज अश्लिल मेसेज पाठवणारा दुसरा तिसरा कुणी नसून…. आयेशा खान नेमकं काय म्हणाली

स्वस्त आयफोन 17 ई लाँच

‘तुंबाड-2’मध्ये नवाजुद्दिन सिद्दिकीची एण्ट्री