Video इस्त्रायलचा हमासच्या मुख्यालयावर हल्ला, मुख्य कमांडर ठार

पॅलेस्टाईनमधील हमासने इस्त्रायलवर केलेल्या हल्ल्यानंतर या दोन्ही देशात युद्ध पेटलं आहे. हमासने पहिल्याच दिवशी इस्त्रायलमध्ये 5000 रॉकेटचा मार करत हजारो निष्पाप लोकांचा बळी घेतला. तेव्हापासून सुरू झालेले या दोन देशांतील युद्ध आठवडा झाला तरी सुरुच आहे. इस्त्रायलने सुद्धा हमासचे मुख्य केंद्र असलेल्या गाझा पट्टीवर हल्ले केले असून त्यात अनेक दहशतवाद्यांसह सामन्य नागरिक ठार झाले आहेत.

IDF says that in an overnight airstrike in the Gaza Strip, the head of Hamas’s aerial array, Murad Abu Murad, was killed. The strike targeted a headquarters from which the terror group managed its aerial activity, according to the IDF. pic.twitter.com/KqYjDCqrTX

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 14, 2023