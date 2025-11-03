बाहुबली रॉकेटची कमाल, साडेचार हजार किलो उपग्रहाचे प्रक्षेपण

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो) आज नवा इतिहास रचला. ‘इस्रो’ने तब्बल साडेचार हजार किलो वजनाचा ‘सीएमएस 03’ हा उपग्रह यशस्वीरीत्या अवकाशात सोडला. एलव्हीएम-3 एम-5 या ‘बाहुबली’ रॉकेटने ही कमाल केली. ‘इस्रो’ने अवकाशात सोडलेला आजवरचा हा सर्वात वजनदार उपग्रह आहे.
श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन स्पेस सेंटरच्या दुसऱया लाँच पॅडवरून सायंकाळी 5 वाजून 26 मिनिटांनी बाहुबली रॉकेटने उपग्रहासह अंतराळाच्या दिशेने उड्डाण भरले. उड्डाणानंतर जवळपास 16 मिनिटानंतर उपग्रह रॉकेटमधून वेगळा झाला व विशिष्ट कक्षेत स्थिरावला.
हिंदुस्थानचा तिसरा डोळा
‘इस्रो’ने आज प्रक्षेपित केलेला ‘सीएमएस-03’ हा विविध फ्रिक्वेन्सी बॅण्डमध्ये संदेश वहन करू शकणारा उपग्रह आहे. हा उपग्रह हिंदुस्थानी भूप्रदेशासह अवाढव्य अशा सागरी प्रदेशातही सेवा देऊ शकणार आहे. या उपग्रहामुळे दूरदर्शन प्रसारणाबरोबरच इंटरनेट, लष्करी व नौदलाची संपर्क यंत्रणा अधिक कार्यक्षम व व्यापक होण्यास मदत होणार आहे. एक प्रकारे हा उपग्रह अंतराळात देशाचा ‘तिसरा डोळा’ म्हणून काम करणार आहे.