ISRO सोमवारी २०२६ ची पहिली अंतराळ मोहीम करणार सुरू, PSLV-C62 सह EOS-N1 उपग्रहाचे होणार प्रक्षेपण

हिंदुस्थानी अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) सोमवार (१२ जानेवारी) आपल्या २०२६ वर्षातील पहिल्या मोहिमेची सुरुवात करणार आहे. ही मोहीम PSLV-C62 नावाचा पोलर उपग्रह लॉन्च व्हेईकलद्वारे श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन स्पेस सेंटरच्या प्रथम लॉन्च पॅडवरून सकाळी १०:१७ वाजता होणार आहे. ही PSLV ची ६४वी उड्डाण आहे.
या मोहिमेचा मुख्य उपग्रह EOS-N1 (ज्याला ‘अन्वेषा’ असे कोडनेम दिले गेले आहे) आहे. हा हायपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह असून, प्रामुख्याने DRDO (संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना) साठी रणनीतिक उद्देशाने विकसित करण्यात आला आहे. हा उपग्रह शेकडो वेगवेगळ्या तरंगलांबीमध्ये पृथ्वीचे निरीक्षण करू शकतो. ज्यामुळे जमिनीवरील वस्तू, साहित्य ओळखणे, सीमा सुरक्षा, कृषी, शहरी नियोजन आणि पर्यावरण निरीक्षण यांसारख्या क्षेत्रात अत्यंत उपयुक्त ठरेल. यामुळे हिंदुस्थानच्या अंतराळ-आधारित पाळत क्षमतांना मोठी मजबुती मिळेल.