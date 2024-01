जालना-मुंबई वंदेभारत एक्सप्रेसच्या इंजिनात बिघाड,अर्ध्यातासानंतर वाहतूक पुन्हा सुरु

जालना येथून मुंबईकडे जाणाऱ्या वंदे भारत एक्स्प्रेस गाडीच्या इंजिनात बिघाड झाल्याने मंगळवारी सकाळी गाडी सुमारे अर्धा तास उशिरा धावली. रेल्वे आसनगाव स्थानकावर रखडल्यानंतर तांत्रिक समस्या दूर करुन सकाळी 11.25 वाजता पुन्हा प्रवास सुरू केला.त्यानंतर ती सीएसएमटीकडे रवाना झाल्याची माहीती रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

Maharashtra | Jalna-Mumbai Vande Bharat Train had some technical snag so it stopped before Asangson railway station. The problem was rectified and it moved towards CSMT over half an hour back, says Central Railway official.

जालना-मुंबई वंदे भारत ट्रेन जालन्याहून सकाळी 5.05 वाजता सुटते आणि सकाळी 11.55 वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) मुंबई येथे पोहोचते. ती दादर, ठाणे, कल्याण जंक्शन, नाशिक रोड, मनमाड जंक्शन आणि संभाजीनगर स्थानकावर दोन्ही दिशेने थांबते. मात्र आज काही तांत्रिक बिघाड झाल्याने ती आसनगाव रेल्वे स्थानकासमोर अर्धातास थांबली होती. मात्र दुरुस्तीनंतर ती सीएसएमटीच्या दिशेने गेली.