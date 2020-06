जम्मू कश्मीरमध्ये चकमक, एका दहशतवाद्याचा खात्मा

जम्मू कश्मीरमध्ये सलग तिसऱ्य़ा दिवशी दहशतवादी आणि पोलिसांमध्ये चकमक उडाली या चकमकीत आतापर्यंत चार दहशतवादी ठार झाले आहे. मंगळवारी त्रालमध्ये उडालेल्या चकमकीत आणखी एक दहशतवादी मारला गेला.

मंगळवारी अवंतीपुरा जिल्ह्यातील सैमोह गावात दहशतवादी आणि सुरक्षा दलांत चकमक उडाली. त्यात एक दहशतवादी ठार झाला. मृत दहशतवाद्याकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा जप्त करण्यात आला आहे.

Another terrorist killed in encounter at Saimoh area of Tral, Awantipora. Operation concludes. Incriminating materials including arms and ammunition recovered: Kashmir Zone Police https://t.co/o8JUa8G6Md

